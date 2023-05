Neos kritisieren neues Bürgerservice in Wiener Neustadt

Kritik vonseiten der NEOS kommt an der Neu-Organisation des Bürgerservice in der Stadt. Wie berichtet, gibt es seit September einen eigenen Mitarbeiter am Magistrat, der die Anliegen der Bürger an einer zentralen Stelle sammelt und sich um die Beantwortung kümmert.

Digitales Angebot Das Bürgerservice in Wiener Neustadt wird neu organisiert

Seit September sind 425 Anliegen angenommen, heißt es im Rathaus. „425 Anfragen seit September sind nicht mal zwei am Tag. Dafür einen eigenen Mitarbeiter einzustellen, während in Wiener Neustadt selbst einfachste Bauverfahren mehrere Monate dauern ist für mich keine effiziente Nutzung von Steuergeld und personellen Ressourcen im Magistrat“, sagt NEOS-Sprecher Bernhard Lutzer: „. Echter Bürgerservice wären kürzere Bearbeitungsdauern von Verwaltungsverfahren und die Möglichkeit online Termine am Magistrat auszumachen, was auf der Bezirkshauptmannschaft längst Realität ist."

NEOS-Sprecher Bernhard Lutzer Foto: NEOS, Vanessa Maurer

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.