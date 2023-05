Padel-Rabatt für Senioren in Wiener Neustadt

Die Stadt hat das Angebot für die „SeniorCard“ erweitert: Die Padel-Courts „Padel8“ am Achtersee sowie die „Padelzone – Arena 27“ in der Wiener Straße werden in das Angebot der „SeniorCard“ integriert. Bei „Padel8“ erhalten Senioren mit der „SeniorCard“ 20 Prozent auf die Buchung. In der „Padelzone – Arena 27“ gibt es für Inhaber der „SeniorCard“ 50 Prozent Ermäßigung.

Weitere Infos zur „SeniorCard“, zu den Voraussetzungen und der Antragstellung auf der Homepage der Stadt unter www.wiener-neustadt.at.



