Wiener Neustädter Radwerkstatt mit Lieferservice

In der Ganglbergergasse 27 im Musikantenviertel hat „Die Fahrradwerkstatt“ ihre Pforten geöffnet. Michael Friedl bietet neben Service, Reparatur und Umbauten auch die Abholung und Zustellung der Fahrräder an. Wieso er dieses ungewöhnliche Konzept verfolgt? „Ich habe mir gedacht, zu Beginn wäre es sinnvoll, die Fahrräder abzuholen. Vor allem ältere Leute haben oft nicht die Möglichkeit, das Fahrrad selbst zur Werkstatt zu bringen“, erklärt er der NÖN im Gespräch. Fahrräder verkaufen will er allerdings nicht. Das sei zu teuer, denn meist müssten Fahrradgeschäfte die Räder direkt bezahlen und dann weiterverkaufen.

Ursprünglich kommt Friedl aus dem Pflegebereich, in dem er 20 Jahre lang gearbeitet hat. Zu Corona-Zeiten hat er sich dann neu orientiert und einen Kurs für Fahrradmechatroniker belegt. „Nebenbei habe ich immer gern an Fahrrädern für Freunde und Familie herumgeschraubt. Das war mein größtes Hobby und so ist die Idee einer eigenen Fahrradwerkstatt entstanden“, erzählt er.

Eine zweite Projektidee von ihm ist die Recycle-Factory, wo in Zukunft alte Fahrräder restauriert werden sollen. Der Werkstattbesitzer betont die Bedeutung der Nachhaltigkeit: „Man muss nicht ständig alles neu kaufen. Wenn ein kleines Teil kaputt ist, tauscht man es eben aus, anstatt dauernd die Müllberge vergrößern“, sagt Friedl: „Es ist schön, wenn man alte Dinge, die sonst auf dem Schrottplatz gelandet wären, restauriert.“