Katharina Durrani veröffentlicht ihren vierten Wiener Neustadt Krimi

„Misooks Ring“ spielt nämlich nicht nur in Wiener Neustadt, sondern auch in Südkorea und in Mailand. Die Wiener Neustädter Autorin Katharina Durrani schreibt seit ihrer Jugend leidenschaftlich gerne und veröffentlichte 2019 ihren ersten Wiener Neustadt Thriller „Der Corvinusbecher“. Es folgten 2020 „Kaltblütig“ und 2021 „Rachsüchtig“, ebenso mit Wiener Neustadt-Bezug. Im Zentrum der Bücher steht die Wiener Neustädter Hobbydetektivin Simone Jaan, die diesmal im Schlosspark von Pottendorf einen abgetrennten Finger findet. Die Spurensuche führt sie gemeinsam mit ihrer Freundin Luise Winkler zu einer jungen Südkoreanerin, die ihre geliebte Großmutter vermisst. Es beginnt eine fieberhafte Suche nach einem wertvollen Artefakt, einem Ring aus der koreanischen Silla-Dynastie.

Die Idee zum Buch gab es schon zwei Jahre vor der Veröffentlichung. Durrani: „Ich kam durch meine vier Kinder zum K-Pop (Popmusik aus Südkorea, Anm. d. Red.) und erlag der Faszination des Landes vor gut einem Jahr, als ich mit meinem Mann dort war.“ Ein Trip nach Mailand hat ebenso einen Schauplatz beigesteuert, wie die Erinnerung an die Spaziergänge der Kindheit in Bad Fischau. Geschrieben war das Buch dann Anfang des Jahres innerhalb von drei bis vier Monaten. „Wenn ich die Geschichte erstmal im Kopf hab und die Strukturen am PC festgelegt sind, geht das Schreiben recht schnell. Wobei sich die Geschichte bei mir auch dann noch weiterentwickelt – da passiert dann auch schon mal noch ein weiterer Mord.“ Das Schreiben „ist einfach Spaß und wenn es dann noch jemand liest, ist es noch viel besser“.

Ein neues Projekt gibt es derzeit noch nicht, jetzt muss das neue Buch vorgestellt werden. Es ist ab 23. Oktober in allen Buchhandlungen erhältlich. Außerdem sollen die Neustadt-Krimis von Katharina Durrani in Zukunft auch als E-Books erscheinen. Wer die Autorin selbst treffen will, hat am 28. November in der „Bibliothek im Zentrum“ die Gelegenheit, wenn sie aus „Misooks Ring“ liest.