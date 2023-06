Emily Walton: Neustädter Autorin mit Faible für starke Frauen

NÖN: Die Modemacherin von Paris ist Elsa Schiaparelli. Wer ist diese Frau?Emily Walton: Elsa Schiaparelli war eine der wichtigsten Modeschöpferinnen des 20. Jahrhunderts und Coco Chanels größte Konkurrentin. Sie war exzentrisch, frech und skurril, sah ihre Kleider als Kunstwerke. Es ist also nicht überraschend, dass sie sich mit großen Künstlern ihrer Zeit, etwa Salvador Dali, Man Ray, Marcel Duchamp, Jean Cocteau und Alberto Giacometti anfreundete. Und Hollywood-Größen wie Greta Garbo und Katherine Hepburn für ihre Kleider begeisterte. Faszinierend für mich war, dass Schiaparelli das alles geschafft hat als alleinerziehende Frau einer schwerkranken, kleinen Tochter.

Zuerst Mary Pickford, dann Meret Oppenheim und jetzt Elsa Schiaparelli – starke Frauenfiguren haben es Ihnen angetan. Was verbindet die drei Frauen in Ihren Augen und was hat sie für Sie als Autorin interessant gemacht?Walton: Es sind drei faszinierende Frauen, die zu ihrer Zeit Außerordentliches geleistet haben, aber in Vergessenheit geraten sind. Jede von ihnen hatte damit zu kämpfen, sich aus einer – oftmals von Männern vorgeschriebenen – Rolle zu emanzipieren. Mary Pickford wurde darauf reduziert, ein hübsches Goldlöckchen zu sein; Meret Oppenheim wurde zu lange als Muse gesehen und Elsa Schiaparelli galt allen schlichtweg als zu schrill und zu exzentrisch, um Erfolg zu haben. Alle drei haben sie das Gegenteil bewiesen.

„Die Modemacherin von Paris“ (Heyne Verlag) ist im Buchhandel und online erhältlich. Foto: Heyne

Wann und wie wird aus einer interessanten Figur eine Hauptfigur für Ihr Buch?Walton: Sobald ich ihr Leben einhauche. Zunächst eigne ich mir die Fakten an, dann beginne ich, der Figur Charaktereigenschaften, Freundschaften, Stärken und Macken zu geben. Sobald ich mit dem tatsächlichen Schreiben beginne, ist sie mir schon eine enge Vertraute. Ich fiebere mit ihr mit und helfe ihr dabei, ihre Ziele zu erreichen.

„Miss Hollywood“ spielt um 1916, Elsa Schiaparelli kommt 1922 nach Paris und auch „Mademoiselle Oppenheim“ spielt in den 30er Jahren. Warum die Begeisterung für diese Zeit?Walton: Seit meiner Jugend brenne ich für das Paris der 1920er-Jahre, vor allem F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sind da meine Lieblinge, über die ich bereits ein Buch schreiben durfte. Je mehr ich im Lauf der Jahre recherchierte, desto weiter zogen sich die Kreise. Ich folgte den Akteuren in ihren Biografien um den Globus.

Verraten Sie uns, um wen es im nächsten Buch gehen wird?Walton: Mein nächster Roman ist ein Herzensprojekt, dem ich mich intensiver – und vielleicht sogar auch länger – widmen werde. Das Buch handelt wieder von einer starken Frau, nämlich meiner eigenen Großmutter und ihren Erfahrungen bei der Royal Air Force.