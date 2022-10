Wr. Neustadt: Ein Shaker im Gewölbe

Den alten Gemäuern unter dem Hauptplatz wird schwindlig werden: Ab Mitte November werden im ehemaligen „Winery“ (zuletzt „Flavour Bar“) die Cocktail-Shaker geschwungen. Lukas Gunzinam (29) und Danjell lleshas (30) werden dort die „Mrs Gentleman American Bar“ aufsperren.

Lukas Gunzinam in seinem Element. Foto: privat

In der neuen Bar soll nichts dem Zufall überlassen werden: Samt, dazu eine Einrichtung in schwarz-gold, serviert werden erlesene Cocktails. Dass auf Qualität wert gelegt wird, soll schon die Getränkekarte zeigen. „Sie wird in gebundener Form wie ein Buch erscheinen, wir wollen 300 Drinks auf die Karte setzen“, sagt Lukas Gunzinam im Gespräch mit der NÖN. Der Wiener Neustädter hat wie sein Geschäftspartner schon einige Gastro-Stationen hinter sich und sich jetzt voll und ganz den Cocktails verschrieben. „Du musst den Shaker spüren“, erklärt er, „und die Eiswürfel in unterschiedlichen Variationen sind die wichtigste Zutat.“

„Bei uns wirds keine Bumm-Bumm-Musik geben.“

Um die Drinks auch genießen zu können, ist eines fix: „Bei uns wirds keine Bumm-Bumm-Musik geben. Es soll eine gehobene Bar werden, wo auch Leute jenseits der 30 hingehen können, etwa um ihren Geburtstag zu feieren“, sagt Lukas Gunzinam. Geöffnet werden soll schon ab 13 Uhr mit Kaffee & Co. – angepeilter Eröffnungstermin ist der 18. November.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.