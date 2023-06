Hundeprofis im Bezirk Wr. Neustadt zu Vor- & Nachteilen neuer Regeln

Wer einen Hund als neues Familienmitglied aufnehmen möchte, muss seit 1. Juni einen Sachkundenachweis erbringen. Davon sind alle Hunderassen, nicht mehr nur die sogenannten Listenhunde, betroffen.

Im Idealfall sollten die drei Stunden allgemeine Sachkunde zum Erhalt des NÖ Hundepasses vor der Anschaffung eines Hundes erfolgen. Doch genau darin liegt die Krux begraben, wie Tierärztin Rebecca Wraneschitz-Zika von der „Tierarztpraxis Linde“ in Sollenau erklärt: „Es ist wichtig, dass man sich im Vorfeld darüber informiert, welche Rasse zu einem am besten passt und welche Aufgabe ein Hund mit sich bringt. Für den Sachkundenachweis hat man aber nach Anschaffung eines Hundes noch sechs Monate Zeit.“

Gerade Ersthundebesitzer sollten sich schon viel früher mit dem Thema intensiv auseinandersetzen und nicht erst, wenn der Hund schon da ist.

Gemeinsam mit der Hundeschule ÖGV Felixdorf wird Wraneschitz-Zika den tierärztlichen Teil der Kurse für den Hundehalte-Sachkundenachweis halten.

ÖKV-Trainerin Brigitte Kusta wird ebenfalls einen Teil der Theorie übernehmen. Als „Erklärbär“, wie sie am Hundeplatz genannt wird, spricht sie etwa über Hunderassen, Pflege, Aufwand, Ausbildung oder Sozialisierungsphase. „Werden nicht alle Hundebesitzer erwischen“ „Die Idee ist ja im Allgemeinen nicht schlecht, dennoch werden wir nicht alle Hundebesitzer damit erwischen“, meint Kusta dazu. Leider würden gerade diejenigen, für die es notwendig wäre, zum „U-Boot“ werden und sich dem Kurs entziehen.

Doris und Stefan Wöckl mit ihrem Familienmitglied „Luzifer“. Foto: zVg

Werner Diewald ist Obmann der Hundeschule. Er befürchtet, dass sich die potenziellen Hundehalter nur berieseln lassen würden. „Das ist ein reiner Theoriekurs, ob es die Teilnehmer wirklich interessiert und sie etwas daraus mitnehmen sei dahingestellt“, sagt er im Gespräch mit der NÖN.

Der erste Kurs ist für Freitag, den 30. Juni, um 18 Uhr festgelegt. Kostenpunkt: 75 Euro. Infos: www.oegvfelixdorf.at.

Maria Hönigmann von der Wiener Neustädter Hundepension „Marias Hundeplatzl“ findet das neue Hundehaltergesetz zwar sinnvoll, aber nur bevor man sich einen Hund anschafft. „Welpen sind lieb und süß, dennoch muss man ihnen Grenzen aufzeigen. Denn spätestens wenn sie ausgewachsen sind, sollten sie gut erzogen sein.“ Man müsse sich schon im Vorfeld darüber im Klaren sein, dass ein Hund eine große Aufgabe ist. Der Sachkundenachweis könnte gerade für Ersthundebesitzer deshalb von Vorteil sein. Hönigmann kritisiert aber die neuen Kosten, die mit der Novelle auf die Hundebesitzer zukommen würden.

Das sieht auch die Leiterin des Tierschutzhauses in Wiener Neustadt Jacqueline Zoupek so. „Es wird sowieso alles teurer. Daher wäre es besser, wenn die Kurse kostenlos wären“, ist sie der Ansicht. Die Befürchtung ist außerdem groß, dass ältere Hunde, die großteils von älteren Leuten aufgenommen werden, deshalb jetzt keinen Platz mehr finden könnten. „Senioren werden sich nicht mehr in einen Kurs setzen“, glaubt Zoupek. Sachkundenachweis muss an Gemeinden ergehenWenn man einen Hund aufgenommen hat, muss dies unverzüglich an die Gemeinde gemeldet werden. Ebenso wie die Bestätigung über eine bestehende Haftpflichtversicherung von mindestens 725.000 Euro pro Hund. Für die Gemeinden ist das eine neue Herausforderung, wie Sollenaus SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl weiß: „Die meiste Arbeit damit haben nicht die Hundeschulen und Tierärzte, sondern die Gemeinden.“ Wenn der Nachweis sechs Monate später nicht erbracht worden ist, müsse die Gemeinde aktiv werden. Wie das aber alles ablaufen soll, ist noch nicht klar. Wöckl ist selbst Hundebesitzer und versteht nicht, dass man Leute erst dazu zwingen muss, sich vor Anschaffung eines Hundes mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Ein Hund ist eine große Verantwortung“, sagt Wöckl.