Medienlabor in Wr. Neustadt eröffnet

Vom Fotoshooting bis zum eigenen Film – einfach ausprobieren ist ab sofort im Triebwerk die Devise. Das Medienlabor, welches letztes Wochenende eröffnet wurde, kann für ein Fotoshooting genutzt werden, für die Aufnahme und Bearbeitung eines Podcasts oder sogar für ein Video- oder Filmprojekt. Auch Exkursionen für Schulklassen und Workshops für Jugendliche werden zukünftig angeboten.

„Jugendkultur findet heute vielfach in digitalen Welten statt – ob Video, Gaming oder Social Media. Das Ziel ist es, mit dem Medienlabor einen niederschwelligen und kostenfreien Zugang zu Knowhow und Equipment zu schaffen, um die Dinge auszuprobieren. Außerdem ist die Medienkompetenz und -kultur eine wesentliche Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe“, so Conrad Heßler, Leiter des Triebwerks. Somit erweitert das Triebwerk-Team ihre analoge Bühne in die virtuelle Welt.

