Im Schloss Katzelsdorf: „Das Freiherr von Joksch“ eröffnet

Gastronom Markus Jokesch, 47, gebürtiger Neustädter und seit rund 25 Jahren in Katzelsdorf zu Hause, setzt bei dem Lokal auf ein neues Konzept: „Die Leute wollen heutzutage frühstücken und Events und genau das bieten wir auch,“ so der Unternehmer, der auf „30 Jahre in der Branche“ zurück blickt. Deshalb gibt es ab sofort von Mittwoch bis Samstag Frühstück ab 7.30 Uhr, mittwochs bis 16 Uhr und die restlichen Tage mit open end. „Bei uns kann man sein Frühstück auch am Nachmittag bestellen!“ Für das Frühstücksangebot verantwortlich zeichnen Andrea und Carina, die bis vor kurzen das „Lecker-Schmecker“ beim Neustädter Bahnhof betrieben haben. Jokesch: „Wir setzten hier bei uns ihr Konzept neu um.“

Daneben wird es ab nächster Woche auch einen „Tagesteller“ mit abwechslungsreichen und regionalen Gerichten geben. „Ich will, dass sich die Leute denken, gehen wir zum Joksch und schauen, was es heute gibt. Wir kochen warme Speisen mit vielen regionalen Zutaten nach dem Motto lass dich überraschen“.

Am Abend werden indoor und outdoor Cocktails, Longdrinks und regionale Kleinigkeiten zum Essen serviert. Das Lokal eignet sich für Partys, Feiern und kleinere Hochzeiten, aber auch für große Events, gibt es doch neben der Bar auch noch einen Speise- und Seminarraum, eine Art Wintergarten und den großen Innenhof. „Ab November wollen wir auch einmal im Monat am Sonntag zu „Brunch & Beat“ einladen, wo DJs oder Live-Acts für die richtige Musik sorgen werden.“ Reservierungen unter 0664/1480721 oder ab nächster Woche unter www.dasfreiherr.at