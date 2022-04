Waldegg: Gastwirte eröffnen Bierstüberl

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Es tut sich was in Reichental: Zu Jahresbeginn hat nach vier Jahren Pause der Reichentalerhof neu eröffnet. Das Gasthaus ist seitdem wieder zu einem beliebten Treffpunkt in der Region geworden.

Die Junggastronomen Marco Toifl und Anton Hajszan nehmen das positive Feedback der Gäste nun zum Anlass, um einen weiteren Schritt zu wagen: Sie haben das an den Reichentalerhof angeschlossene Bierlokal „Zum Besenhansl“ eröffnet. „In gemütlicher Atmosphäre kann man sich im ‚Besenhansl‘ an höchstem Biergenuss erfreuen“, sagen die beiden Gastwirte. Auf der Getränkekarte sind regionale ebenso wie internationale Biersorten zu finden. Und das passende Essen dazu gibt es gleich nebenan, versichern Toifl und Hajszan: „Wer zu einem erfrischenden Bier auch Gusto auf eine gutbürgerliche Küche hat, ist mit dem nebenanliegenden Reichentalerhof bestens bedient. Hier wird österreichische Kulinarik mit traditioneller Hausmannskost und saisonalen Schwerpunkten großgeschrieben.“

Fisch und Fleisch aus der Region

Auf der Speisekarte stehen dort Klassiker wie Wiener Schnitzel und Tafelspitz. Die Nasswalder Forelle Müllerin kommt aus einem Fischteich der Region und die Eier stammen von selbst gehaltenen Hühnern. Und mit dem Hirschgulasch kommt Wild der Region auf den Teller.

Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag durchgehend von 10 bis 22 Uhr. Von Mai bis Dezember ist am Mittwoch ebenfalls von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Montag und Dienstag sind Ruhetage.

