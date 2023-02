Gasthaus für die ganze Gemeinde

Vor zwei Jahren hatte Renátó Horváth, Pächter des Gemeindegasthauses in Hochneukirchen den Vertrag gekündigt. Seither steht das Gasthaus im Ort leer, und es fehlt nicht nur ein wichtiger Nahversorger sondern auch die Einkehrmöglichkeit für die zahlreichen Wanderer rund um den Hutwisch.

Doch geht es nach Bürgermeister Thomas Heissenberger (ÖVP), dann soll es bald eine Lösung geben: „Der Gemeinderat hat sich dazu entschlossen in ein Projekt zu investieren. Wir haben ein Leaderprojekt gestartet und haben uns professionelle Hilfe geholt.“ Hilfe in Form der Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH, die bereits das Konzept des Erlebniswanderweges am Hutwisch betreut. Ziel ist, „In einer ländlichen Gemeinde ein gastronomisches Angebot zu schaffen, das für viele attraktiv ist.“

Visualisierung für "s'Hutwisch" Foto: Tischlerei Geyer

Da sich eine Besetzung des Gastronomiebetriebs mit Pächtern bisher als nicht dauerhaft erwies, soll es nun eine erfolgversprechendere Lösung geben: „Die Idee ist, dass wir eine Genossenschaft gründen, und diese ist dann Betreiber dieses Gasthauses.“

Die Vorteile einer Genossenschaft liegen nach Ansicht der Initiatoren auf der Hand: „Man sieht beim ersten Blick auf den Plan, dass sehr viel an Expertise aus den verschiedensten Bereichen eingeflossen ist. Was für einen kleinen Familienbetrieb nur schwer umsetzbar wäre - im Finanzbereich, im Tourismusbereich im gastronomischen und Marketingbereich.“

Vor der Gründung sollte jedoch das angestrebte Ziel, der Verkauf von 1.666 Anteilen zu je 150 Euro in Sichtweite sein.

Das Projektteam mit Josef Kager, Reinhard Lackner, Bürgermeister Thomas Heissenberger (ÖVP), Gabriele Diewald, Cornelia Schuh, Elisabeth Kager, Christoph Dorner, Christian Hölbl und Herbert Trenker. Foto: NÖN, Franz Stangl

Mit diesen Geldmitteln erfolgt dann ein Umbau des Gasthauses, das als „s’Hutwisch“ erfolgreich sein soll: „Wir müssen ein Ambiente schaffen, dass sich der Gast wohlfühlt“. Im Focus steht dabei schmackhaftes Essen aus hochwertigen, möglichst regionalen Rohstoffen, wobei aber auch die Bestückung des Weinkellers mit guten Tröpferln nicht zu kurz kommen soll. Eine Herausforderung wird es sein, die Gaststube auch an den Wochentagen Mittwoch und Donnerstag – Montag und Dienstag werden Ruhetage sein – zu füllen. Doch auch dafür hat man schon Lösungen parat.

Und nicht zuletzt verspricht man ein verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein, der ordentlich entlohnt und den Angestellten auch genug Zeit für die eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familien lässt.

