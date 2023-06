Ist Luisa da? Neues Codewort bei Belästigung in Neustädter Lokalszene

Nach internationalem Vorbild startet die Stadt gemeinsam mit dem Verein Wendepunkt, dem Verein „Jugend & Kultur“, dem Stadtpolizeikommando, der Wirtschaftskammer und den Innenstadt-Gastronomen ein neues Projekt, das für allem Mädchen und jungen Frauen beim Fortgehen eine Hilfestellung bei sexueller Belästigung und Gewalt bieten soll.

„Ist Luisa da?“ ist in allen teilnehmenden Lokalen ein Code für eine Situation, in der sich Gäste unsicher oder belästigt fühlen. Wer sich mit dieser Frage an einen Mitarbeiter wendet, gibt das Signal, dass es ein Problem gibt. Die Lokal-Mitarbeiter helfen dann: Sie begleiten nach draußen oder in ein Extra-Zimmer, holen ein Taxi oder, wenn erforderlich, die Polizei.

Die Lokale „Orange“, „Mephisto“, „GmbH“, „Rock Bar“ und „Gasthaus zum Dom“ haben ihre Teilnahme bereits fix zugesagt. Kommende Woche gibt es ein Treffen mit Gastronomen im Umfeld der Herrengasse. Alle, die teilnehmen, werden im Sommer in einem Workshop geschult. Zusätzlich wird es eine Werbekampagne für „Ist Luisa da?“ in der Stadt geben. Spätestens mit Schulbeginn im September soll das Projekt in den teilnehmenden Lokalen, die mit Stickern und Info-Aushängen gekennzeichnet werden, starten.

Stadtpolizeikommandant Manfred Fries, Kimberly Paulesits, Susanne Marton (beide Verein Jugend & Kultur), Elisabeth Cinatl (Verein Wendepunkt), Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadträtin Erika Buchinger, Frauenbeauftragte Claudia Auer-Deutsch (Magistrat Wiener Neustadt), Hannes Dinhobl (Orange Bar), Bernd Brandstätter (GmbH, Rock Bar, Gasthaus zum Dom), Manuel Wagner (Mephisto) und Andrea List-Margreiter (Wirtschaftskammer) Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

„Wir setzen seit Jahren immer wieder Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Nachtgastronomie der Innenstadt. Mit ‚Ist Luisa da?‘ gehen wir hier den nächsten Schritt und bieten eine ganz niederschwellige Hilfestellung in Not-Situationen. Wir hoffen, dass sich so viele Lokale wie möglich an der Aktion beteiligen und so ein starkes Zeichen für die jungen Menschen für mehr Sicherheit setzen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Frauen-Stadträtin Erika Buchinger (beide ÖVP).