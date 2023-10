Theatergruppe des TV Wiesmath zeigt „Ein Akt auf dem Perser“

„Ein Akt auf dem Perser“ ist der Titel des Stücks, mit dem die Theatergruppe des Tennisvereins ab 20. Oktober ihre Besucher zum Lachen bringen will. Geklärt wird bei dieser Komödie unter anderem, was passiert, wenn sich Lisa, die talentierte Aktmalerin, in Axel, eine konservative männliche Jungfrau verliebt.

Weiters geht es um eine neugierige Nachbarin, die alles falsch versteht, Axels Schwester, die mit Fremdwörtern auf Kriegsfuß steht, und ihren unterdrückten Ehemann sowie eine kaputte Heizung, die das Chaos perfekt macht. Zur Aufführung bringen werden die Komödie Monika Ostermann, Christina Horvath, Joachim Lenauer, Marilen Rathmanner, Roman Schwarz, Gabi Wolf, Melanie Lenauer, Barbara Wolf, Roswitha Schnalzer und Markus Köckeis.