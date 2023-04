Neues Stück Theatergruppe Sollenau lädt sechs Mal zum „Tratsch im 12er-Haus“

Lesezeit: 2 Min DD Doris Damböck

Janette Schmid, Martin Kabicher, Brigitta Helmreich, Petra Staudigl, Erich Gepperth, Karl Holomcik, Anna Zanat, Sandra Hrubi, Sabine Frisch und Neuzugang Georg Pöltl proben schon fleißig. Foto: zVg

D ie Theatergruppe Sollenau gibt an vier Terminen in Sollenau und an zwei Terminen in Felixdorf eine neue Komödie zum Besten.