Wr. Neustadt: Leiner wird zu „Maximilium am Stadtpark“

Wiener Neustadt In zwei Etappen soll auf dem ehemaligen Leiner-Areal in der Bahn- und Lederergasse das „Maximilium am Stadtpark“ entstehen: Bis 2026 soll der musische Campus fertig sein – er besteht aus einem vierstöckigen Gebäude, in dem ein Kindergarten mit vier Gruppen sowie eine Volks- und Mittelschule mit Musik-Schwerpunkt untergebracht sind, und einer zweigeschoßigen Musikschule inklusive Probe- und Veranstaltungsräumen. Die Häuser werden unterirdisch miteinander verbunden. Das Schulgebäude, das am Ort des abgerissenen Hauses „Leiner 1“ gebaut wird (das zweite Haus bleibt erhalten), wird etwas zurückgerückt, wodurch der Blick auf das Kapuzinerkloster freigegeben wird.

Ein Jahr später, 2027, sollen dann auch die insgesamt 500 Wohnungen fertiggestellt werden, die einen breiten Mix bieten sollen, wie Heinz Fletzberger, Vorstand der SÜBA AG, sagt: „Es wird Mietwohnungen geben, Eigentumswohnungen, betreutes und studentisches Wohnen.“ Geplant sind zudem Büros, ein Ärztezentrum, ein Fitnesscenter, Nahversorger, Cafés und Gastro – darunter auch ein Lokal am Dach eines Turmes. Apropos Türme, sie werden niedriger als geplant: 51 statt der (im Jahr 2020 bei der Präsentation der ersten Pläne ursprünglich angedachten) 65 Meter ist der höchste Punkt im neuen Viertel – damit ist u.a. sichergestellt, dass der Dom nicht überragt wird.

Zwischen den Gebäuden ist die Lederergasse als Begegungszone geplant, auch die Bahngasse soll zu einer solchen werden. SÜBA-Vorstand Fletzberger verspricht ein „tunlichts autofreies Viertel, ein Quartier der kurzen Wege“. Platz für die Autos sei in der Tiefgarage.

„Wohnbau in die Höhe statt in die Breite“

„Was wir hier schaffen, ist ein energetisch, bautechnisch und sozial nachhaltiges Vorzeigeprojekt“, sagt Klemens Hallmann, Gründer der Hallmann Holding und Alleineigentümer der SÜBA AG. Aus Sicht von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger könne ein Projekt dieser Art und Dimension „in Niederösterreich nur in Wiener Neustadt gemacht werden, weil Wiener Neustadt die einzige urbane Stadt Niederösterreichs ist. Dieses Projekt ist eine Herausforderung für die Eigentümer, die Architekten und die Stadt – ein derartiges Projekt gab es bis dato nicht“. Wohnbau „unmittelbar am Stadtkern ist der beste Weg, die Innenstadt zu attraktivieren“, so Schneeberger, der bei der Präsentation des Quartiers betonte, dass Boden ent- statt versiegelt werde: „Wir gehen in die Höhe und nicht in die Breite.“

Gebäude A (Kindergarten, Volks- und Mittelschule) an der Ecke Bahngasse/Lederergasse und B (Musikschule) bilden den musischen Campus. Foto: SÜBA/ZOOMVP

Der Name wurde von einer Jury aus Vertretern von Eigentümern, Stadt und Architekten gefunden – inspiriert von rund 200 Einsendungen des Schüler-Ideenwettbewerbes. Dass viele Kaiser Maximilian bzw. den Stadtpark beinhalteten, habe den Anstoß für das „Maximilium am Stadtpark“ gegeben.

