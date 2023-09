Bushaltestelle mit Möglichkeit zum Handyaufladen

Rechtzeitig zum Schulbeginn wurde die Bushaltestelle vor dem BG Zehnergasse neu gestaltet, die Schüler durften sich dabei miteinbringen durften. Die Rückwand ist aus Glas und beinhaltet die Farben der Schule. Es gibt USB-Ports bei den Sitzbänken und LED-Beleuchtung in den Dachpaneelen. Hinter der Haltestelle befinden sich Pflanztröge mit Regenwasserreservoir und Rankgitter mit Bepflanzung (Weinrebe). Erbaut wurde sie zusammen mit der Geschützten Werkstätte. Die Haltestelle wird von den Linien 5A, 5B und 9 bedient.

"Gerade die Bushaltestelle in der Zehnergasse ist durch das Bundesgymnasium eine wichtige Anlaufstelle und Wartebereich für Schülerinnen und Schüler, die dort während des Schuljahres tagtäglich auf ihre Busse warten. Durch das vergrößerte Dach ist mehr Schutz vor Wetter gegeben, noch dazu gibt es auch USB-Ports für die Möglichkeit zur Handyladung und die hintere Wand wird durch Ranken begrünt. Auch die Idee, die Schulfarben des BG in die Haltestelle mit einzuarbeiten, gefällt mir sehr gut und ist ein Hingucker", so ÖVP-Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl.