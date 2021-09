NÖN: Aktuell steigt die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt stark an, die Inzidenz ist die dritthöchste in Österreich. Wie besorgt blicken Sie in den Herbst?

Klaus Schneeberger: Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es keinen Lockdown gibt. Ich gehe auch davon aus, dass wir zusätzliche Impfungen zusammenbringen. Wir agieren mit dem Impfbus, versuchen Pop-Up-Geschichten zu organisieren. Nachdem wir im Klinikum mit Stand Montag keine einzige Hospitalisierung aus der Stadt haben – und nur drei aus dem Bezirk – und daher keine schweren Fälle, gehe ich davon aus, dass die Inzidenz steigt, aber der zweite Parameter, die Hospitalisierung, langsam steigen und das ehemalige Ausmaß nicht erreichen wird.

Seit 2015 ist Klaus Schneeberger Bürgermeister. Bei der Gemeinderatswahl 2025 will der heute 71-Jährige ÖVP-Politiker noch einmal kandidieren. NOEN

Die jetzigen Fälle sind leider – ich sage das, auch wenn es mir nicht bekommt – dem Migrationsanteil geschuldet, weil es zu einem Großteil Menschen sind, die auf Urlaub zu Hause waren. Der Kosovo ist stark vertreten, Rumänien, die Türkei – das ist dann in der Familie weitergegeben. Das haben wir vorhergesehen und befürchtet und das ist eingetreten. Bis jetzt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.

Sie sehen also keinen Grund, das Bunte Stadtfest oder das „Nova Rock Encore“ abzusagen?

Schneeberger: Nein – wenn nicht von oben eine Entscheidung kommt, die die Veranstaltung unmöglich macht. Wenn man in Wien ein Fußballmatch anschauen kann mit über 10.000 Leuten oder in Salzburg mit 30.000, warum soll ich das dann in Wiener Neustadt nicht möglich machen? Wir werden sehr stringent sein, was das 3G-Prozessarium anbelangt. Da habe ich mich auch mit der Polizei eng verbündet, dass die Polizei stärker kontrolliert. Es kann nicht sein, dass ein paar Gastronomen das Laissez-Faire-Prinzip haben und ein paar sehr korrekt agieren, das geht nicht.

Sie haben Pop-Up-Impfaktionen erwähnt. Was ist geplant?

Schneeberger: Dass man zum Beispiel beim „Nova Rock“ beim Stadion eine Möglichkeit anbietet. Ich bin auch in Gesprächen, dass wir uns beim Freitagsgebet bei Moscheen platzieren. Dass wir gerade in jene Viertel gehen, wo wir einen starken Migrationsanteil haben. Wir haben gerade in Auftrag gegeben, einen eigenen Bus der Stadt zu installieren. Wir müssen die Hemmschwelle so gering wie möglich halten.

In Himberg wurde eine Impfpflicht für neue Mitarbeiter am Magistrat beschlossen. Wie handhabt die Stadt das?

Schneeberger: Wenn wer aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, dann akzeptiere ich das. Wenn das nicht der Fall ist, muss es gute Gründe geben, dass wir die Person trotzdem nehmen.

Das heißt, es gibt keine Impfpflicht, aber es wird bei der Einstellung darauf geachtet, ob jemand geimpft ist?

Schneeberger: Wenn wer Kundenkontakt hat und auch in der Gemeinschaft Kontakt hat, brauche ich die Impfung. Das ist gegenüber den anderen Mitarbeitern sonst nicht seriös. Daher bin ich da eigentlich sehr stringent unterwegs.

Kommen wir zu Themen abseits von Corona. Wie ist der Stand der Planungen am Leiner-Areal?

Schneeberger: Im Moment gibt es ganz intensive Sitzungen, um den Bildungscampus im nächsten Jahr baulich umsetzen zu können. Das wird der erste Block: Musik-Kindergarten, Musik-Volksschule, Musik-Mittelschule, Musikschule, Kreativzentrum, Volkshochschule. Da sind wir sehr weit.

Bei der Präsentation der Pläne im Vorjahr waren die beiden Türme aufgrund der geplanten Höhe von über 60 Meter ein Aufreger. Wie hoch werden sie nun tatsächlich?

Schneeberger: Ich schätze zwischen 50 und 55 Meter. Aber auf jeden Fall stark reduziert.

Eine weitere Baustelle ist das Weiße Rössel im Rathaus. Gibt es schon Pläne, wie es weitergeht?

Schneeberger: Das Weiße Rössel wird sicher gemacht. Wir überlegen, wenn wir das Weiße Rössel sanieren, was muss ich am Rathaus sanieren? Im Moment ist eh nicht die beste Zeit für zusätzliche Gastronomie, aber ich gehe davon aus, dass wir da ein Schmuckkasterl machen. Wobei ich überhaupt nicht unter Zeitdruck bin. Eine Komplettsanierung des Rathauses können wir uns im Moment nicht leisten.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Stadt das „SUB“ in der Singergasse übernimmt. Was sind die Pläne für das neue Jugendzentrum?

Schneeberger: Es soll keine Disco werden im herkömmlichen Sinn, sondern ergänzend zum Triebwerk draußen, ergänzende Angebote herinnen. Das ist die Überlegung. Auch da ist der Zeitfaktor nicht der bestimmende, sondern der Inhaltsfaktor. Es muss nicht heuer losgehen.

Der SC ist aktuell in einer Krise. Hätte ein Abstieg Auswirkungen auf das Stadion?

Schneeberger: Überhaupt nicht. Das sehe ich sehr gelassen. Erstens glaube ich nicht, dass sie absteigen. Zweitens sind wir mit einigen Agenturen in Kontakt, um die internationalen Freundschaftsspiele aufrecht zu erhalten. Wir sind in Kontakt, um U19- und U21-Spiele veranstalten zu können. Wir versuchen eine Belebung des Stadions unabhängig von der Größenordnung des SC.

Zu Ihrer persönlichen Zukunft: Werden Sie vor der Wahl 2025 Ihren Nachfolger präsentieren?

Schneeberger: Ich werde nicht einen Nachfolger präsentieren, wenn ich noch einmal antrete. Ich bin jetzt sechseinhalb Jahre Bürgermeister mit Leib und Seele, habe eine tolle Mannschaft. Der Generationswechsel wird kommen, aber solange ich gesund bin und Freude habe, werde ich diese Funktion inne haben. Ich gehe davon aus, wenn nicht irgendwas gesundheitsmäßig eintritt, dass ich 2025 nochmal kandidiere. Wenn Biden mit 78 amerikanischer Präsident wird, kann eine Stadt wie Wiener Neustadt von einem Mitte-70-Jährigen gut geführt werden. Vor allem dann, wenn er viele Junge hat, die ihn begleiten.