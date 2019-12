Wieder ein Abgang in der Neunkirchner Straße: Wie die NÖN erfuhr, wird BIPA die Filiale in der Fußgängerzone mit Jahresende zusperren. Auf NÖN-Anfrage wurde das seitens des Unternehmens vergangene Woche auch bestätigt: „Es ist richtig, dass wir die BIPA-Filiale in der Neunkirchner Straße mit 31.12. schließen werden“, heißt es in einem Statement des Rewe-Konzerns: „Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, haben sehr lange an diesem Standort festgehalten, sehen aber aus wirtschaftlichen Gründen keine Möglichkeit mehr, diese Filiale weiter zu betreiben.“

BIPA hat in der Stadt noch sechs weitere Filialen, in der Innenstadt ist man in der Fußgängerzone Herzog Leopold Straße auch weiterhin vertreten.

"Unsere Mitarbeiterinnen haben weiter einen fixen Platz in der BIPA-Familie"

Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Die Mitarbeiterinnen, die am Standort Neunkirchner Straße beschäftigt sind, behalten ihre Jobs. „Unsere Mitarbeiterinnen haben in umliegenden Filialen weiter einen fixen Platz in der BIPA-Familie“, heißt es.

Schon im Vorjahr hatte es Gerüchte gegeben, wonach die Kette die Fußgängerzone verlassen könnte – damals hielt man jedoch noch an der Filiale fest.

Die Neunkirchner Straße musste in den vergangenen Jahren einige Abgänge verkraften: So schloss etwa das Einrichtungshaus „individu“; die Betreiberinnen machten im Vorjahr die zu niedrige Frequenz in der Fußgängerzone (mit-)verantwortlich. Auch der Euro-Shop, gegenüber der BIPA-Filiale, sperrte im Vorjahr zu. Die Apotheke zum Heiligen Leopold verlagerte jüngst ihren Standort von der Neunkirchner Straße in die Ungargasse. Während der Landesausstellung wurden die Leerstände in der Fußgängerzone teils mit der Bewerbung der (Partner-)Standorte bespielt.

Zuletzt gab es jedoch eine positive Nachricht zu vermelden: Wie berichtet zog Bianca Gram mit ihrem „Grabi Mietfach“ indie Neunkirchner Straße, vergangene Woche wurde die Eröffnung gefeiert.