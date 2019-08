Sie werde "heute Nachmittag vernommen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl. Der Polizist soll von einem Pkw überrollt worden sein. Gegen die Frau wird ermittelt.

Das Ehepaar hatte sich am vergangenen Dienstag in Neusiedl aufgehalten, es soll zu einem Streit gekommen sein. Der 54-Jährige wurde am Abend tot aufgefunden, laut Obduktion starb er an einer Lungenquetschung. Er soll laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen überfahren worden sein - die Frau könnte am Steuer des Wagens gesessen sein. Sie befindet sich seit Mitte der Vorwoche in der Psychiatrie. Der Pkw der Wiener wurde sichergestellt. Ein Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung des Autos könnte diese Woche vorliegen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Dann soll entschieden werden, ob weitere Gutachten beauftragt werden.

Weiterhin war nicht geklärt, ob es sich um ein Fahrlässigkeits- oder Vorsatzdelikt gehandelt hat. Die Bandbreite möglicher Tatbestände reicht von fahrlässiger Tötung über Körperverletzung mit Todesfolge bis hin zu Mord.