"Wagner the Band", rund um den Wiener Neustädter Rainer Wagner, veröffentlichten ihre neue Single ''Right in front of me''. Die rockige Ballade wurde bereits im Hitradio Ö3 vorgestellt und stieß auf positive Resonanz bei der Hörerschaft.

„Da wir zurzeit keine Konzerte spielen können, freuen wir uns natürlich umso mehr, dass Hitradio Ö3 und auch 88.6 jetzt mehr Musik von österreichischen Bands spielen und wir da mit dabei sind“, so Wagner.

Wagners Musik zeichnet sich allerdings weniger durch Nationalität, sondern mehr durch Internationalität aus. Zusammen mit befreundeten Musikerkollegen, beispielsweise aus Island, Norwegen und Israel, wurde am aktuellen Album gefeilt. „Ich glaube, es ist immer wichtig, Einflüsse von außen zu bekommen, um nicht vielleicht alleine ein Süppchen zu kochen, welches dann niemandem schmeckt“, so der Frontmann. Auch beim Thema Vorbilder setzt Rainer Wagner auf Künstler aus aller Welt: „Ob Led Zeppelin oder Ed Sheeran – gute Musik ist für mich zeitlos und jede Zeit hat ihre guten Musiker.“

Der nächste Auftritt wird voraussichtlich online stattfinden - am 19. Juni ab 20 Uhr auf www.streamaustria.com live aus der Gösserhalle in Wien: „Wir spielen für einen guten Zweck, Zuschauer können per Livestream dabei sein und für eine Hilfsorganisation spenden.“