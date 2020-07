„Die Klette wird weiterhin gratis in Neustädter Geschäften, Lokalen und Schulen aufliegen“, erklärt Chefredakteurin Iris Strasser, „zusätzlich kann man unser Magazin aber jetzt auch abonnieren und damit unser Projekt unterstützen.“ Strasser ist eine von rund zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern der Klette, die seit 2017 zehn Mal im Jahr erscheint und jungen Menschen einen Einstieg in die Arbeit mit Medien ermöglicht.

Ein Abo kann man aber nur noch bis Ende Juli via www.startnext.com/klette2020 abschließen. Denn bis dahin muss das Funding-Ziel von 3.500,- € erreicht werden. „Damit können wir wieder 10 Ausgaben drucken, und wenn noch mehr reinkommt, organisieren wir damit Medienworkshops für junge Neustädterinnen und Neustädter“, so Stefanie Marek, Chef- und Gründungsredakteurin der Klette, die selbst über das Projekt ihre Begeisterung für den Journalismus entdeckt hat.

Was die „Lehrredaktion“ der Klette drauf hat, beweist sie aktuell mit der gerade erschienenen Sommer-Sonderausgabe, der „Kultur Klette“: Neben bekannten Gesichtern wie jenes von Christopher Seiler alias „Herrn Horvath“ aus der Youtube-Serie „Horvathslos“, werden auf 48 Seiten auch neue, junge Künstler vorgestellt. Syart „Artie“ Veliu etwa hat das Titelblatt der Sommerausgabe gestaltet, während Seiler von seiner Jugend in Wöllersdorf berichtet. Erstmalig hatten die Klette-Redakteure in der Sommerausgabe selbst die Möglichkeit Kunst in Form von Bild oder Wort zu veröffentlichen. Etwa die Redakteurin Melina Sederl, die erst seit Anfang des Jahres Teil der Klette-Redaktion ist, veröffentlicht ihren Text „Der Schatten des Staubkorns“.