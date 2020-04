Die Coronapandemie hat die Saison des TSC Dancefire von einem Tag auf den anderen beendet. Auftritte und Wettbewerbe gibt es zurzeit keine, auch die für Mitte Mai in der Arena Nova geplante Dance Trophy musste verschoben werden (neuer Termin: 27. und 28. März 2021).

Die Füße stillhalten wollen (und können) die Tänzerinnen und Tänzer aber auch in Krisenzeiten nicht: "Unser Ziel ist es, dass in der unfreiwillig tanz- und trainingsfreien Zeit das Tanzen nicht zu kurz kommt und man in dieser schwierigen Zeit etwas Freude und spaß am Tanzen verbreitet", sagt Florian Kühteubl.

Vor diesem Hintergrund hat der Verein nun die "Choreo@Home"-Challenge gestartet: "Dabei tanzt jede Tänzerin und jeder Tänzer zuhause einen Teil seiner Choreographie, die einzelnen Videos werden dann zusammengefügt, wodurch Schritt für Schritt die ganze Choreo entsteht", erklärt Kühteubl: "Es würde uns freuen, wenn wir damit den Zuschauern ein Lächeln auf die Lippen zaubern können."