Herbert Hübl übernimmt die Grünen im Bezirk Wiener Neustadt

Im Haus von August Lechner, Sprecher der Grünen Wirtschaft Niederösterreich, nur wenige Türen vom Partei-Büro in der Lederergasse entfernt, stellten die Grünen bei ihrem Bezirkskongress in Wiener Neustadt die Weichen für die Zukunft. Im Beisein von Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan wurde Herbert Hübl zum neuen Bezirksverantwortlichen gewählt. Er hat unlängst erst die neue Ortsgruppe in Katzelsdorf gegründet - ein grünes Hoffnungsgebiet, in dem die Grünen bei der Landtagswahl Ende Jänner zehn Prozent der Stimmen erhielten.

„Viele engagierte Teilnehmer und der harmonische Ablauf lassen eine starke grüne Kraft für Stadt und Bezirk erwarten“, sagt Hübl. Er löst Michael Diller-Hnelozub ab, der sich auf seine politische Arbeit als Klubsprecher im Wiener Neustädter Gemeinderat konzentrieren will.

Bezirkskongress der Grünen Wiener Neustadt. Foto: Die Grünen

Barbara Posch (Bad Fischau-Brunn) wurde als Bezirkssprecherin bestätigt: „Ich freue mich über die neuen Initiativen im Bezirk. Gemeinsam mit Herbert Hübl und unserem Finanzreferenten Bernd Sochurek, Obmann der Grünen Hohe Wand, wollen wir das Grüne Netzwerk im Bezirk weiter ausbauen.“

Stadträtin Selina Prünster bleibt als Vertreterin von Stadt und Bezirk im Landesausschuss die Schnittstelle zur Landespolitik. „Es freut mich besonders, dass am Bezirkskongress sowohl neue als auch bekannte Menschen teilgenommen haben“, sagt Prünster: „Der Elan und das Engagement, sich für eine gute Zukunft einzusetzen, stimmen mich sehr positiv! Mit gebündelter Energie werden wir uns für einen grünen Bezirk und eine grüne Stadt einsetzen!“

