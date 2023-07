Franz Stiegler ist neuer Ortschef von Matzendorf-Hölles

Franz Stiegler wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung mit 18 von 19 möglichen Stimmen zum neuen Ortschef gewählt. Eine Stimme war ungültig. Erst seit 2020 aktiv als geschäftsführender Gemeinderat der ÖVP in der Kommunalpolitik tätig, übernahm er mit Freude das neue Amt. „Hans Grund hat viel bewirkt in der Gemeinde und seine Fußabdrücke hinterlassen. Es ist jetzt aber an der Zeit auch neue Wege zu gehen“, so Stiegler.

Statt Grund wurde Katharina Groiss neu in den Gemeinderat gewählt. Das geschäftsführende Gemeinderatsmandat von Stiegler bekam Christa Weigelhofer, als deren Nachfolger wiederum wurde Robert Resch in den Prüfungsausschuss gewählt.

Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl, neugewählter Bürgermeister Franz Stiegler, Christa Weigelhofer, Robert Resch, Katharina Groiss und Vizebürgermeister Leopold Schagl (alle ÖVP). Foto: zVg

Der neue Ortschef will Veränderungen nur schrittweise einführen. Wie beispielsweise eine Verjüngung des Gemeinderates. „Eine gute Mischung der Altersgruppen im Gemeinderat ist wichtig, dann kann auch viel bewegt werden“, so Stiegler. Allgemein sei Zusammenarbeit sehr wichtig. „Ich glaube, dass wir gemeinsam viel machen können“, sagt er, was seinem Credo „Wenn man etwas macht, dann nur gemeinsam!“ entspricht. Die Opposition soll mitgenommen werden. Ich habe nichts gegen Kritik, aber nur wenn sie konstruktiv ist.

Geplant hat der neue Bürgermeister unter anderem die Jugend mehr einzubeziehen. Eine eigene Jugendsprechstunde und einen Jugendtreffpunkt könnte es schon bald geben. Um näher an der Gemeindebevölkerung zu sein, stellt sich der 55-Jährige Gassl-Feste in beiden Ortsteilen vor. „Ich möchte die Bevölkerung mit unseren Themen abholen und erfahren wo der Schuh drückt“, sagt er.

In seiner langjährigen Tätigkeit (36 Jahre) in der REWE-Group muss Stiegler nun Stunden reduzieren, um Zeit für das neue Amt zu haben. Auch den Obmann des Fußballvereins Matzendorf wird er abgeben. Er werde aber immer ein großer Fußballfan sein, nur halt nicht mehr in der vordersten Reihe. Die richtige Balance zu finden ist auch gegenüber der Familie sehr wichtig. Der zweifache Familienvater erhält Unterstützung von seiner Frau Evi. „Ohne ihr Verständnis dafür, könnte ich das Amt nicht machen. Sie weiß, dass es nicht einfach wird“, sagt Stiegler.

Am 16. Juli findet die Verabschiedung des Altbürgermeisters und das Kennenlernen des neuen Bürgermeisters statt. Start ist um 10 Uhr bei einem Frühschoppen vor dem Gemeindeamt.