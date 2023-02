Cristina Kornfeld: Von Klassik zu Pop und RnB

Musik war schon immer ihr Traum – mit zehn Jahren begann Cristina Kornfelds Liebe zum Singen, damals bekam sie klassischen Gesangsunterricht: „Ab da war mir klar, dass ich etwas mit Musik machen möchte“, so die junge Sängerin. Als Teenagerin hat sich Kornfeld dann aber von der Klassik verabschiedet und wanderte in das Pop- und RnB-Genre.

Die 19-Jährige besuchte den Instrumentalzweig des BORG und nach der Matura studierte sie Music Business am SAE Institute in Wien. „Ich wollte die Hintergründe des Musikproduzierens verstehen und konnte dadurch auch meine ersten Kontakte knüpfen, so auch zu meinem jetzigen Produzenten Frank Pitters (Spotlight Sounds)“. Volle Unterstützung erfährt sie auch von ihren Eltern, denn die junge Wiener Neustädterin hat sich ganz der Musik verschrieben und setzt alles auf ihren Traum.

Ihren ersten Song „Turn the lights down“, der am kommenden Freitag erscheint, schrieb Kornfeld im Juni 2022 zusammen mit Produzent Pitters. Nach nur drei Monaten war sie bereits damit zufrieden und die Single war fertig.

Starke Texte und viel Selbstbewusstsein

Wovon handelt der Song? „Es geht um die Begegnung zweier Personen im Club. Man spürt deren Anziehungskraft. Es soll auch das Selbstbewusstsein fördern und ist eine coole Dance-Pop-Nummer“, gibt Kornfeld Einblick. Das Thema Selbstbewusstein ist ihr wichtig, so sollen auch die weiteren geplanten Songs Stärke und Selbstwusstsein ausdrücken: „Ich will, dass die Leute wissen, dass man alles schaffen kann, wenn man einen Traum hat. Man sollte auch Sachen riskieren, es bedeutet ja nicht immer gleich Risiko.“

Das Songschreiben fällt der jungen Singer/Songwriterin leicht. Daher hat sie für 2023 auch das Ziel, alle zwei Monate einen neuen Song herauszubringen: „Es ist auch eine EP (Minialbum) in Planung.“

Cristina Kornfelds Single „Turn the lights down“ erscheint am 10. Februar und ist auf allen gängigen Streamingplattformen zu hören.

