Frau brach sich Gelenk: Hubschrauber-Einsatz auf der Hohen Wand

Eine 51-jährige Amerikanerin kam beim Wandern im am Staatsfeiertag auf der Hohen Wand auf einem steinigen und zum Teil mit Wurzeln überwachsenen Steig aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt dadurch einen Bruch oberhalb des linken Sprunggelenks. Die Verunfallte trug lediglich leichtes Schuhwerk, berichtet die Polizei. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch Beamte der Alpinpolizei und der Bergrettung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" via Taubergung geborgen und zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.