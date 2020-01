Harald Hahn, der Spitzenkandidat und amtierende Bürgermeister, war Bezirksgeschäftsführer der ÖVP und ÖAAB-Landesgeschäftsführer. Mit seiner "ZZ" holte er im etwa 2.000 Einwohner zählenden Zillingdorf nach 66,03 Prozent vor fünf Jahren nunmehr sogar 72,07 Prozent.

Die Liste, die nicht als ÖVP-nahe ausgewiesen ist, stellt künftig 16 der 21 Gemeinderäte. Die JVP, die zuletzt zwei Sitze hatte, erreichte nur mehr 3,49 Prozent und blieb damit ohne Mandat.

"Ein schmerzliches Ergebnis in einer parteipolitisch besonderen Gemeinde", hieß es am Montag auf Anfrage in der ÖVP-Landesparteizentrale in St. Pölten. Aber der Wille der Wähler sei "immer zu akzeptieren".

