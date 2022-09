Illegaler Holzofen: Bewohner in Ebenfurth evakuiert

Ein illegal angeschlossener Holzofen sorgte am Samstagnachmittag für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Ebenfurth und Haschendorf.

Denn der Ofen war nicht nur illegal, sondern wurde auch nicht korrekt angeschlossen, geschweige denn wurde an einen Brandschutz gedacht. Bereits beim ersten Mal heizen kam es deswegen zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Auch die umliegenden Wohnungen waren davon kurze Zeit später betroffen. Umgehend wurden alle Wohnungen der betroffenen Stiege evakuiert, ein Druckbelüfter in Stellung gebracht und das Haus belüftet.

Das Gebäude wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera und einem Mehrgasmessgerät kontrolliert, verletzt wurde niemand.

Der Holzofen darf bis auf weiteres nicht benutzt werden, die Polizei ermittelt.

