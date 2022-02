Singer-Songwriterin aus Wr. Neustadt: Einmal New York & retour

Die meisten Musiker träumen von den USA, die Neustädter Sängerin Nina Monschein lebt als Künstler-Managerin in New York und träumt von Österreich. Jetzt hat die 31-Jährige ihren ersten Pop-Schlager auf Deutsch herausgebracht. „Was wenn“ handelt von einer verlorenen Liebe und der Frage „was, wenn wir es doch versucht hätten?“.

Nach der Schulzeit am BG Babenbergerring studierte Nina Monschein in Wien Musical und war danach bei vielen Produktionen in Österreich, Deutschland, Dänemark und der Schweiz engagiert, bevor sie 2018 nach New York übersiedelte. „Dort habe ich dann zu schreiben begonnen, zuerst in Englisch, dann in Deutsch.“ Durch ihre Tätigkeit im Theater-Management hilft sie anderen Künstlern, ihre Projekt umzusetzen und „das gab mir den Antrieb, auch selbst wieder Musik zu machen“, so Monschein.

Da deutsche Texte in den USA wenig Fans haben und ihr Österreich auch fehlt, will die Neustädterin wieder zurück in die Heimat. Das erste Lied der Singer-Songwriterin stieg bei den Schlager-iTunes in Österreich und Deutschland unter den Top 10 ein und die Künstlerin freut sich über diesen ersten Erfolg riesig. „Ich bin fleißig am Schreiben und es gibt auch schon wieder einige fertige Songs. Ein Album wäre natürlich ein Traum und Live-Konzerte sind in Planung.“

Derzeit pendelt sie zwischen Amerika und Österreich, immer begleitet von Kater „Luie“, der „ein echter Jet-Setter“ ist und auch in New York mit ihr in der U-Bahn fährt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren