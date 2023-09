Vereinsabend der Wiener Neustädter Sparkasse im Museum St. Peter

Kunstsammler und Vereinsmitglied Werner Trenker gab bei einer Führung durch die große Nitsch-Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr ganz persönliche Einblicke in seine Nitsch-Sammlung. Kunsthistoriker Hubert Klocker referierte über das malerische Spätwerk des Künstlers „Die Sonne geht strahlend hell auf“.

Vorstandsdirektor Klaus Lehner betonte den Gründungsauftrag der Sparkasse, die seit 1860 als Vereinssparkasse geführt wird: „Durch diese Unternehmensform können wir Teile unseres Gewinnes an die Menschen in der Region zurückgeben.“ In den letzten zehn Jahren waren dies rund 3,3 Millionen Euro.