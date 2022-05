Wiener Neustadt: „Bösendorfer Festival“ in den Kasematten

Werbung

2. Juni – Miguel Herz-Kestranek: Pilgerfahrt zu Beethoven – „Der Humanist“

Schauspieler Miguel Herz-Kestranek, selbst „leidenschaftlicher Europäer, Humanist und bekennender Widersprüchler“, spürt den großen, politisch-philosophischen Gedanken von zwei Jahrhunderten Europa nach. Hat sich Beethovens allgegenwärtiges Motto „Durch Nacht zum Licht“ bewahrheitet?

10. Juni – Erwin Steinhauer: Pilgerfahrt zu Beethoven – „Von revolutionären Zeiten und revolutionärer Musik“

Beethoven wurde von den politischen Umwälzungen nicht nur geprägt, sein eigener kämpferischer Geist sprengte geradezu die bis dato bekannten musikalischen Dimensionen und ließ auch künstlerisch ungeahnt Neues entstehen. Erwin Steinhauer erzählt über eine schicksalhafte Zeit sowie den revolutionären Geist eines Musikgenies.

30. Juni – Cornelius Obonya: Pilgerfahrt zu Beethoven – „Unendlichkeit“

Im letzten Teil der „Pilgerfahrt zu Beethoven“ ergründet Burgschauspieler Cornelius Obonya, warum nicht zuletzt Manns faszinierendes Werk über den Teufelspakt eines Komponisten wesentlich zur regelrechten „Mystifizierung“ von Beethovens Alterswerk Opus 111 beitrug.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Tickets sind unter http://www.webshop-wn.at, in den Infopoints Altes Rathaus und Kasematten, bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse in den Kasematten erhältlich.

Weitere Infos: http://www.kasematten-wn.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.