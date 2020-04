Gemeindeärztin Ilse Rumpler geht mit Juni in Pension. Die Gemeinde hat reagiert und über die Ärztekammer eine Stellenausschreibung veranlasst. Die Bewerbungsfrist lief gestern, Dienstag, aus – nachdem sich niemand beworben hat, wird die Stelle erneut ausgeschrieben. Bewirbt sich bis zum 14. Mai jemand, soll es im Sommer ein Hearing geben.

NET-Gemeinderat Norbert Zöger fordert mehr Initiative: „Wie mehrere Fälle in der Vergangenheit gezeigt haben, ist es heutzutage schwierig einen Arztposten zu besetzen.“ Die Frage sollte laut Zöger deshalb heißen: „Was kann die Gemeinde alles dafür tun?“ Anreize müssen geschaffen werden, wie beispielsweise ein Mietzuschuss.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Arztpraxis von Ilse Rumpler zwar im Gemeindezentrum liegt, sich die Räumlichkeiten aber im Eigentum der Ärztin befinden. Wie werde es da weitergehen? „NET geht es einfach darum sich für alle Eventualitäten einen Plan zurecht zu legen“, so Zöger.

SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger sieht das anders. „Eine Initiative von der Gemeinde zu verlangen ist hier fehl am Platz. Es hilft nichts, einen konkreten Plan zu haben, wenn man noch nicht weiß, welcher Arzt kommt und was er braucht.“ Die Gemeinde werde auf alle Fälle Unterstützung leisten, denn: „Unser oberstes Anliegen ist es, so schnell wie möglich einen neuen Arzt zu bekommen“, sagt Ortschefin Klauninger.

Im Gespräch mit der NÖN meint Ärztin Ilse Rumpler, die Räumlichkeiten ihrem Nachfolger anzubieten – in welcher Form auch immer.

Nach ihrer Pensionierung möchte Rumpler nicht komplett mit dem Arbeiten aufhören: „Je nach Bedarf werde ich als Vertretung weitermachen.“