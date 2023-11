Verdiente Anerkennung für Wiener Neustädter Künstler

Der erste Anerkennungspreis ging an das Künstlerkollektiv „Lemour-Physical Theatre“, das mit seinen Auftritten auch international schon Erfolge gefeiert hat. „Lemour“, das sind Sarah und Miriam Kerneza sowie Ben Petermichl, verzichten bewusst auf die Sprache und setzten auf viel Körperlichkeit mit Clownerie, Slapstick, Schauspiel und Tanz, um ihre Geschichten zu erzählen. Miriam Kerneza: „Die Feier am vergangenen Freitag im Festspielhaus in St. Pölten war sehr festlich und es ist wunderschön, diese Anerkennung und Wertschätzung von der Landesregierung zu bekommen.“

Bernd Plaschka, Koordinator für "kreAKTIV", nahm den Preis von Johanna Mikl-Leitner entgegen. Foto: Isabelle Koehler

Der zweite Anerkennungspreis ging an den Verein „Jugend und Kultur Wr. Neustadt“ für das Projekt „kreAKTIV – Kultur in der Lehre NÖ", wo Lehrlinge in Workshops einfach kreativ sein können. Angeboten werden Kurse in den Bereichen Theater & Performance, Fotografie & Stencil, Film & Trickfilm, Podcast, Medien & Radio sowie Malerei & Graffiti.

Projektkoordinator Bernd Plaschka: „Ich freue mich sehr, im 10-jährigen Jubiläum diesen Preis bekommen haben. Es ist nicht nur eine Würdigung der Arbeit des Vereins Jugend und Kultur, sondern auch der vielen tollen Künstler und Künstlerinnen. Ich danke den Berufsschulen für die tolle Zusammenarbeit.“