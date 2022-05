Besucherrekord bei Straßenkunstfestival in Wr. Neustadt

Werbung

10.000 Besucherinnen und Besucher und damit so viele wie noch nie fanden von 19. bis 21. Mai den Weg ins Wiener Neustädter Stadtzentrum, wo 10 Acts aus 9 Ländern und 4 Kontinenten mit großartigen Darbietungen begeisterten.

Den Auftakt bildete am Donnerstag die „Straßen.Kunst im Schaufenster“, bei der in Auslagen von Geschäften Künstlerinnen und Künstler auftauchten. Am Freitagnachmittag läutete eine Parade das Festival ein, bei dem an verschiedenen Plätzen der Innenstadt 10 großartige Acts zu sehen waren: Das „Maxmaber Orkestar“ gab mitreißende „Balkanmusik“ zum Besten, „The Trouble Notes“ sorgten mit Acoustic Dance Music für beste Unterhaltung. „This Maag“ begeisterte mit Wort- und Situationskomik, Claudio Mutazzi präsentierte entzückendes Publikums-Theater und „Eva Q“ überzeugte mit staubtrockenem, parodistischem Humor. „El Diabolero“ unterhielt auch diesmal mit viel Humor und unglaublichen Jonglage-Acts. Die „Flying Freaks“ aus Oberösterreich bestachen mit einer abenteuerlichen Parkour-Show, das

„Upside Down Orchestra“ verzauberte mit Partnerakrobatik und Handstandartistik, die amtierende Weltmeisterin am Cyr-Wheel Carmen Lück zeigte ihre beeindruckenden Turn-Kunststücke, „The Charming Jay“ aus Südkorea verblüffte mit seiner Magie, und „Chris Blaze – The Fire Ninja“ aus Australien riss mit einer kraftvollen Show aus Feuer und Tricks das Publikum mit.

