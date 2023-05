Stadtchef Schneeberger: „Wr. Neustadt wird noch zehn Jahre wachsen“

NÖN: Die Stadt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Wie lange hält das an?

Klaus Schneeberger: Wir haben im Stadtentwicklungsplan die Siedlungsgrenze definiert. Die Stadt ist 60 Quadratkilometer groß, auf 20 Quadratkilometern darf gebaut werden. Wir schauen, dass wir innerhalb der Stadt Wohnungen errichten und nicht nur draußen die Genossenschaften die bereits gekauften Grundstücke bebauen. Ich schätze, dass in der Innenstadt im Moment 600 bis 800 Wohnungen gebaut oder geplant werden. Die Stadt hat eine enorme Attraktivität: Ein irres Bildungsangebot, ein tolles Gesundheitswesen, Arbeitsplätze und Freizeitmöglichkeiten – innerhalb kürzester Zeit bist du überall. So eine Stadt kann nur wachsen.

Hat Neustadt bald 60.000 oder 70.000 Einwohner?

Schneeberger: Nein. Das Wachstum wird nicht immer bei 700 Einwohnern netto pro Jahr liegen. Man wird innerstädtisch verdichten können, es gibt noch einige Grundstücke, die in Händen von Genossenschaften sind oder schon gewidmet sind. Ich gehe davon aus, dass es die nächsten zehn Jahre noch Wachstum geben wird. Da pendeln wir uns bei ca. 55.000 Einwohnern ein. Ein stetiges Wachstum bringst du auch bei der Infrastruktur schön unter, aber es darf nicht explodieren.

Die Leerstände in der Innenstadt sind nach wie vor hoch. Was kann die Stadt tun?

Schneeberger: Es gibt schon Mosaiksteine, die aber von den Menschen nicht gespürt werden, weil das Gesamtbild noch nicht so ist, wie ich es gerne hätte bei den freien Auslagen und Geschäftslokalen. Aber allein die Ansiedelungsprämie haben schon zehn in Anspruch genommen. Wir sind auf dem richtigen Weg – aber was hätten wir in den zweieinhalb Jahren der Pandemie tun sollen?

Große Flächen wie früher bei Müller oder H&M werden immer schwieriger zu vermitteln. Ihr Rezept?

Schneeberger: Dass es auch anders gehen kann, zeigt der Mamiladen: Die beiden Betreiberinnen sind mit dem Standort und der Frequenz sehr zufrieden. Leider haben wir grundsätzlich zu wenig Einzelgewerbetreibende und zu viele Filialketten. Allein die Ansiedelungsprämie: Dass wir zehn Unternehmen haben, die die Prämie in kürzester Zeit in Anspruch genommen haben, zeigt, dass wir mit ein paar Hilfen schon was zusammenbringen und mit den Aktivitäten in der Innenstadt – etwa das kommende Straßenkunstfestival. Das sind Dinge, wo wir als Stadt verschiedene Aktivitäten setzen, um Frequenz zu erzeugen. Aber: Der Zeitgeist ist nicht unbedingt auf unserer Seite. Das können wir nicht ändern.

Digitales Angebot Das Bürgerservice in Wiener Neustadt wird neu organisiert

Würden Sie den Marienmarkt noch einmal so machen?

Schneeberger: Jeder, der den Marienmarkt kritisch sieht, soll sich anschauen, was vorher war: Der Kebap-Ali, ein paar schirche Standeln – und das war's. Der Mix kann besser sein, keine Frage – aber das hat mit dem System nichts zu tun. Wenn man die zweieinhalb Jahre Pandemie abzieht, sind es vier Jahre, wo der Markt leben konnte. Ich bin nicht zufrieden, das wäre völlig falsch. Über Architektur, Aussehen kann man diskutieren. Nur: Das Jetzige ist sicher besser als das Alte, Devastierte, das da war. Die Leute, die von außen kommen, finden es in Ordnung. Die eigene Gesellschaft sieht es gespalten – auch deswegen, weil es ein riesiges Politikum war. Es ist noch nicht das, was ich gerne hätte, aber ich bin überzeugt, in ein paar Jahren wird sich der Mix dort so darstellen, wie ich es gerne hätte: mediterran, Naschmarkt-ähnlich.

Mit der Landesausstellung hat die Stadt versucht, sich neu zu positionieren mit einem Schwerpunkt auf Kultur und Tourismus. Was ist da für die Zukunft geplant?

Schneeberger: Wir haben Akzente gesetzt, die uns kaum jemand zugetraut hat. Mit der „wortwiege“ sind wir ganz oben in der Hochkultur. Mit dem „Bösendorfer Festival“ haben wir tolle Leute da. Ein Ziel, das ich habe: Ich hätte gerne die, die auf der Bühne der Welt aufgetreten sind und aus der Region kommen, in Wiener Neustadt auf der Bühne. Das ist mit Christoph Zimper und dem „Milch und Honig“-Festival schon gelungen. Christine David ist Feuer und Flamme, wir schauen gerade mit Raoul Herget: Wo sind die Granaten, die aus der Region kommen? Das Stadttheater wird eine ganz tolle Sache, da werden wir wieder eine Stufe höher steigen in der Bedeutung in der Kultur.

Heftig umstritten ist nach wie vor die geplante Ostumfahrung. Gibt es schon einen konkreten Zeitplan für den Bau?

Schneeberger: Ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, dass die ersten Bauarbeiten Ende nächsten Jahres beginnen. Ich bin überzeugt, dass sie notwendig ist. Es gibt viele kritische Stimmen. Aber die Tatsache, dass die Stadt zuletzt bei dem Unfall auf der S4 blockiert war, hat die Notwendigkeit eines Ringes um die Stadt gezeigt. Rettung und Feuerwehr sind nicht mehr durchgekommen – es war innerhalb der Stadt aus. Dazu kommt das neue Landesklinikum, vom Stadtbeginn im Süden bis dorthin sind es 13 Ampeln.

Blicken wir in die Zukunft: Sie sind 73. Wie viele Tage werden Sie noch Bürgermeister sein?

Schneeberger: Ich mache auf jeden Fall die Wahl 2025 – und dann bleibe ich noch ein Zeiterl. König Charles ist ein Jahr älter als ich und fängt gerade erst an. Joe Biden ist 80 Jahre und will weitermachen. Ich bin zwar an Lebensjahren alt, aber nicht an Funktionsjahren. Ein Bürgermeister braucht mindestens zehn, 15 Jahre, um der Stadt ein persönliches Gepräge zu geben – und diesen Ehrgeiz habe ich. Nachdem ich nicht mehr Halbzeit-Bürgermeister bin, kann ich mich noch viel intensiver mit Dingen in der Stadt auseinandersetzen. Solange ich die Freude und die Gesundheit habe, denke ich noch nicht weiter.

Gibt es einen Aspekt im Bürgermeisterdasein, mit dem Sie nicht gerechnet hätten?

Schneeberger: Die Vielfalt, die auf einen zukommt, die muss man schon bewältigen: Vom Kanaldeckel bis zum Millionenprojekt. Eines ist klar: Das Bürgermeisteramt darf keiner haben, der eine Freizone haben will. Egal, ob ich am Golfplatz bin oder im Kaffeehaus, es kommt immer wieder jemand, der dieses oder jenes Problem oder einen Wunsch hat. Das musst du wollen, das darf dir nicht am Wecker gehen. Ich sag was, was vielleicht bei so manchem in die falsche Kehle kommt: Intervenieren ist die Hauptaufgabe eines Politikers. Wenn ein Mensch einen Wunsch hat, werde ich schauen, dass ich den erfüllen kann. Ich kann es nicht lösen, aber ich kann Türen öffnen. Das ist für mich nicht Korruption, sondern die Ur-Aufgabe eines Politikers. An zwei Händen kann ich abzählen, dass mich jemand gefragt hat: In meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis hat jemand Krebs, kann MedAustron helfen? Ein Anruf genügt, der wird sofort geholt, dass er die Befunde zeigt. Entschieden wird es dort, aber es ist oft lebensrettend. Das lass ich mir nicht nehmen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.