Jungkicker retteten Leben und wurden mit Courage-Leopold ausgezeichnet

Es waren bange Minuten, die Luca Eidler und Maximilian Soltiz auf ihrem Weg zum Fußballtraining erlebten.

Die beiden Nachwuchskicker des SV Bad Erlach waren auf dem Weg zum Sportplatz, als sie auf einem Radweg einen reglosen Mann entdeckten. Keine einfache Situation für die beiden, wie sie im NÖN-Gespräch bestätigen. Allerdings handelten sie dann doch richtig: Sie drehten den Mann in die stabile Seitenlage, kümmerten sich mit anderen herbeieilenden Passanten um ihn und riefen mit dem Handy die Rettung an – schließlich musste sogar der Rettungshubschrauber anrücken, um den Mann abzuholen.

Wie sich später herausstellte, erlitt der Mann einen epileptischen Anfall, ihm geht es wieder gut, was vor allem den Nachwuchs-Kickern zu verdanken ist. „Wir haben uns mit ihm getroffen, er hat sich bei uns bedankt. Für uns bedeutet der Leopold sehr viel, weil wir glauben, damit auch ein Vorbild für andere Menschen sein zu können“, sagen die beiden Fußballer zur NÖN. In einem sind sich die beiden aber auch einig: Noch einmal wollen sie nicht in so eine nervenaufreibende Situtation kommen.

