Das Würstel blieb am Griller, die Schuhe im Regal: In der Innenstadt herrschte bei einem NÖN-Lokalaugenschein am Freitagnachmittag tote Hose – die Ausreisetests zeigten Wirkung. Logisch, dass die Stimmung bei den Geschäftsleuten im Keller ist. „Ich hab‘ heute einmal zwischendurch geschaut, ob eh keine Zombieapokalypse ausgebrochen ist, weil ich keine Menschen auf der Straße gesehen hab“, klingt bei einer Geschäftsfrau ein bisschen Galgenhumor durch.

In den Gesprächen der NÖN mit den Unternehmern zeigte sich, dass der Ärger über die Situation in unterschiedliche Richtungen ging: über die Politik, den Erlass aber auch Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Erschwerend kommt in der Innenstadt hinzu: Einige Geschäfte wollen in den nächsten Tagen gar nicht erst aufsperren bzw. die Öffnungszeiten verkürzen oder ändern, „das wird ein Chaos“, befürchtet eine Angestellte, die auch weiß: „die Menschen von außerhalb fahren lieber nach Neunkirchen einkaufen. Nicht nur wegen den Tests, sondern wegen der hohen Corona-Zahlen.“ Was besonders an den Nerven der Geschäftsleute nagt: Die Ungewissheit, wann wieder Normalität einkehrt. Das betrifft auch die Schanigärten – eine Öffnung steht ja in den nächsten Wochen im Raum. So richtig kann sich das angesichts der derzeitigen Situation keiner vorstellen. Gastronom Oliver Andersch, der darauf wartet, sein „neues Witetschka“ seinen Gästen präsentieren zu können, meint trotzdem: „Es hilft nichts, wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken!“

Einen kleinen Lichtblick gab es am Samstag, wo deutlich mehr Einkäufer unterwegs waren als in den Tagen zuvor. Insgesamt rechnen die Geschäftsleute in den nächsten Wochen trotzdem mit gewaltigen Einbußen. „Die größte Herausforderung seit Jahrzehnten kostet immens viel Substanz. Aus den Telefonaten und Online-Beratungen wissen wir, dass viele unserer Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll“, sagt Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer: „Wir müssen diese Zeit jetzt gemeinsam durchstehen – die Bezirksstelle hilft dabei so rasch und unbürokratisch wie nur irgend möglich.“

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger sah im Rahmen einer Pressekonferenz „Kollateralschäden“ für die Wiener Neustädter Wirtschaft. „Bei einem Lockdown gibt es wenigstens Entschädigungen, jetzt bekomen die Geschäftsleute gar nichts“, meint das Stadtoberhaupt und fordert entsprechende Ausfallsentschädigungen.