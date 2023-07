Vogelweide-Park in Wr. Neustadt: Ein Schmuckstück mit Müllproblem

Der Vogelweide-Park in der Josefstadt wird im Sommer viel genützt. Positiv: Mit der renovierten Spinnerin am Kreuz sowie dem „blumigen“ WN-Schriftzug in der Wiese ist der Park zu einem echten Schmuckstück geworden. Dazu kommen Minigolf-Anlage und der neue Boule-Platz. Allerdings besteht nach wie vor ein Müllproblem: Vor dem Park in der Kreuzgasse finden sich noch immer regelmäßig Verpackungen und Speisereste, auch rund um die Bänke im Park liegt Müll, wie sich bei einem Lokalaugenschein der NÖN zeigte. Was viele Parkbesucherinnen und -besucher besonders ärgert: Oft liege der Müll nur wenige Meter neben einer halb leeren Mülltonne...