Zu Besuch am Würstelstand in Wiener Neustadt

Patricia und Wolfgang Wilczek betreiben den mittlerweile zur „Würstel Boutique“ mutierten Imbiss-Stand inmitten der Stadt. Wobei die Bezeichnung „Imbiss“- Stand verwirrend, weil nicht nur rhetorisch weit überholt ist. „Süss oder scharf?“ also. Diese Frage bezieht sich vorwiegend auf den Senf, Kremser oder Estragon. Gefolgt von einer Anzahl weiterer geschmacklicher Applikationsmöglichkeiten von Pfefferoni bis zu verschiedenen Soßen.

Wolfgang und Patricia Wilczek Foto: Peter Fridecky, Tom Ketzer

Bereits in der k.u.k. Monarchie tauchten Würstelstände auf, gedacht als Möglichkeit, Kriegsversehrten ein Einkommen zu sichern. Als Ursprung des Würstelstandes gelten die sogenannten „Bratelbrater“, die in der Bundeshauptstadt seit 1649 als eigene Bruderschaft mit ihren transportablen Bratöfen ihre Kunden bedienten.

Seit 1951 wird der Standplatz am Neustädter Hauptplatz von der Familie Wilczek betrieben, der Urgroßvater hatte die zündende Idee dazu. Also immerhin über mittlerweile sechzig Jahre werden hier Freunde der raschen Küche bedient.

Um die Mittagszeit wird es hier besonders dicht. Da wartet Frau Hofrätin genauso auf ihre Frankfurter, wie der Herr Notar auf seinen Grillteller oder Fräulein Schülerin auf schnelle Pommes Frites. „Vom Kindergartenkind bis zum Greis“ umschreibt Patricia Wilczek ihre Kunden, „jedes Alter und jede Berufsschicht“ ergänzt ihr Mann Wolfgang. Besonders die Stammkundschaft liegt den beiden am Herzen, oftmals Menschen, die es sich leisten könnten, in teureren Lokalen zu speisen. Warum wird es dennoch der Würstelstand? Der Grund dafür liegt augenscheinlich in Angebot und Qualität der Waren. So wie der Neustädter Hauptplatz, hat sich auch die Speisekarte der „Würstel Boutique“ im Laufe der Zeit verändert.

Stammgast Karl Giefing Foto: Peter Fridecky, Tom Ketzer

„Als Buben sind wir schon hergekommen um Pommes Frites“ erzählt Stammgast Karl Giefing, der hier regelmäßig zu Gast ist. Und ergänzt lachend „das war so: Einer hatte das Geld und fünf Buben sind hinterhergekommen…“.

Reichte es anno dazumal also aus, Frankfurter, Debreziner, Burenwurst und Pommes Frites anzubieten, finden sich heute gut zwanzig verschiedene Speisen im Angebot, die als Imbiss nur mehr bei sehr hungrigen Kunden durchgehen.

Viel beschäftigt: Wolfgang Wilczek Foto: Peter Fridecky, Tom Ketzer

Und auch das Berufsbild der „Würstelstandler“ hat sich geändert. Von Organisator über Koch, Psychologe bis Auskunftsperson könnte das heutige Anforderungsprofil aussehen. „Man bekommt halt alles mit“ erinnert Wolfgang Wilczek an den prominenten Standort. Sei es die bunte Hochzeitsgesellschaft vor dem Rathaus, skurrile Polizeieinsätze oder prominente Gäste der Stadt. Apropos Prominente: Als Freunde der österreichischen Esskultur bekannten sich bei Wilczeks unter anderem Lukas Resetarits, Andreas Vitasek, der unvergessliche Karl Merkatz und zahlreiche Politiker, die die günstige Lage vor dem alten Rathaus kulinarisch ausnutzten.

Die Würstl Boutique am Hauptplatz Foto: Peter Fridecky, Tom Ketzer

Ab sieben Uhr in der Früh ist das Ehepaar Wilczek von Montag bis Samstag mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt, bis pünktlich um zehn Uhr täglich außer Sonntag die Rollbalken der „Würstel Boutique“ hochgefahren werden. Es wäre unüblich, wenn noch kein wartender Gast davorstehen würde. Mit zwei weiteren Mitarbeitern entführen die beiden bis auf wenige Ausnahmen ganzjährig ihre Kunden ins Würstel-Paradies. Und sie leben ihren Job. „Wir essen auch hier jeden Tag irgendetwas“ unterstreicht Chefin Patricia die wurstige Gewohnheit. „Ein Würstel geht immer, weil ich es haben muss. Die Sucht ist das, glaube ich“, meint Chef Wolfgang schmunzelnd auf die Frage, ob am Urlaubs-Speiseplan auch per Definition „Nahrungsmittel aus zerkleinertem Fleisch und Gewürzen, das in Därme gefüllt wird“ steht.