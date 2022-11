Riesentalent Maya wird Dritte: "Ich bin eine Mischung"

Werbung

„Die Show war sehr toll“ ist Maya Florentina Filimon auch am Tag danach noch begeistert. Nicht zuletzt deshalb, weil die 10-jährige Matzendorferin, Schülerin des Gymnasiums Gainfarn, beim Wettbewerb „Die NÖN sucht das größte Talent“ den dritten Platz erreicht hat und damit einen Urlaub auf der Schwarzalm gewann.

Die junge Schülerin der Musikschule Bad Vöslau sang eine Arie aus der Zauberflöte und „Rise like a Phoenix“ von Conchita Wurst. Foto: Marschik

Am Freitag ging die Finalshow in Tulln über die Bühne. Bei großartiger Stimmung konnten die 13 Kandidatinnen das Publikum und die Jury mit ihren Auftritten überzeugen. Marlene Wilfing (30) aus Poysdorf ist die große Siegerin und Liza Kuleshova aus Wien kann sich über Platz Zwei freuen.

Für Maya Filimon, die mit einer Arie aus der „Zauberflöte“ und Conchita Wursts „Rise like a Phoenix“ die Zuhörer überzeugen konnte, ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Wieso diese Liedauswahl? Dazu die junge Sängerin: „Der Hölle Rache“ habe ich heuer als einer der drei Knaben bei einer Aufführung im Stadttheater Berndorf gesungen. Das Lied gefällt mir einfach gut. Und ‚Rise like a Phoenix‘ habe ich bei ‚The Voice Kids‘ gehört und wollte es unbedingt singen. Das habe ich mit meiner Gesangslehrerin eingeübt.“

Alle Teilnehmer mit Talentesucher und Moderator Andy Marek in der Mitte (mit Mikrofon). Foto: Marschik

Seit drei Jahren nimmt sie Gesangsunterricht bei Isabella Maierhofer in der Musikschule Bad Vöslau. Sie hat Maya Filimon auch für ihre erste Teilnahme beim Wettbewerb „Prima la Musica“ vorbereitet, wo sie einen ersten Platz mit Auszeichnung erreichte. Vöslaus Musikschuldirektor Christian Sauer war beim Finale live dabei und ist stolz auf Maya, die aus über 800 Kandidaten Dritte wurde. „Herzliche Gratulation zum tollen 3. Platz!“

„Das muss ich mir noch überlegen, ich bin eine Mischung von allem“

Die Schülerin besucht derzeit die erste Klasse im Gymnasium Gainfarn und will „unbedingt weiter singen. Ich möchte Musik studieren und Sängerin werden.“ In der Oper und dem Konzertsaal oder lieber als Popstar? „Das muss ich mir noch überlegen, ich bin eine Mischung von allem“. Was sie sich nicht überlegen muss, ist, wen sie in den gewonnenen Urlaub auf die Schwarzalm mitnimmt: „Sicher meine Familie!“

