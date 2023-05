Der Eis-Preis wird auch in Wiener Neustadt langsam heiß

Die Inflation macht auch vor Süßem nicht halt – im Gegenteil: Gerade die hohen Energiepreise setzen auch die Eisverkäufer unter Druck. In so manchem Eisgeschäft im Land ist es da in diesem Frühjahr schon zur Normalität geworden, dass beim Preis für eine Kugel ein Zweier vorne steht. Wir haben uns angesehen, wie heiß die Eis-Preise in der Neustädter Innenstadt schon sind – und wo man eine besonders große Auswahl bei den Sorten hat.

Der „Eis Greissler“ in der Neunkirchner Straße ist für seine ausgefallenen Sorten bekannt: Kürbiskernöl oder Karottenkuchen etwa gehören hier zum Repertoire. Dazu gibt es vegane Optionen wie die Fruchteissorten – oder solche, die mit Haferdrinks hergestellt werden. Preise: 1,90 € für eine Kugel, 3,70 € für zwei Kugeln.

Veganes Eis gibt es auch beim Eissalon Salek in der Ungargasse. Manche Sorten, etwa Schokolade werden sowohl in herkömmlicher als auch in veganer Variante angeboten. Außergewöhnliche Sorten gibt es auch, beispielsweise „Paw Patrol“ oder „Oreo“. Preise: 1,80 € für eine Kugel, 3,40 € für zwei.

Die Eisdiele „Ben Harry“ in der Bahngasse stellt alle ihre Sorten mit Bio-Bauernmilch her und hat ebenfalls vegane Fruchteissorten im Angebot. Die Auswahl ist recht klassisch. Preise: 1,80 € bzw. 3,40 €.

Der Eissalon Horvath in der Domgasse punktet mit frischen und hausgemachten Eissorten, darunter auch vegane Fruchtsorten. Preise: 1,80 € für eine Kugel bzw. 3,60 € für zwei.

Beim Eisfenster „Golosetti“ in der Pöckgasse findet man klassische Eissorten – zu günstigen Preisen: Eine Kugel kostet 1,60 €, jede weitere 1,40 €. Das Fruchteis ist auch hier vegan.

Die Eisdiele „Manna“ in der Wiener Straße hat zurzeit mit „Dunkler Schokolade“ eine vegane Sorte im Angebot, eine zweite soll folgen. Die Auswahl ist klassisch. Preise: 1,80 € für eine Kugel, 3,40 € für zwei.

Das Eis-Cafe „La Piazza“ am Wiener Neustädter Hauptplatz bietet u.a. Melone oder Kokos als vegane Sorten, dazu kommen ausgefallene Geschmacksvariationen wie Minze oder Lotus-Keks. 1,50 € für eine Kugel bzw. 3 € für zwei Kugeln sind der niedrigste Preis in der Innenstadt.

Fazit: In der Wiener Neustädter City gibt es die Eis-Kugel überall noch unter zwei Euro – wobei das kalte Vergnügen auch bei den aktuellen Preisen schnell ins Geld geht, wenn man als Familie unterwegs ist und es nicht bei einer Kugel bleibt.

