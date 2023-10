Wirtschaft im Industrieviertel: „Fix ist nur die Veränderung“

Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung trotz vieler Probleme – das war das große Thema beim Wirtschaftsgespräch von NÖN und Wirtschaftskammer im NÖN-Newsroom in Wiener Neustadt. Mit Christian Feigl, NÖN-Chef vom Dienst für das Industrieviertel, diskutierten die Bezirksstellenobmänner Erich Panzenböck (Wiener Neustadt), Klaus Köpplinger (Bruck), Martin Fürndraht (Mödling) und Peter Bosezky (Baden) sowie Fritz Blasnek (Außenstellenobmann Schwechat) und Manfred Knöbel (Bezirksstellenausschussmitglied Neunkirchen).

Logistik und Tourismus boomen

„Bei uns im Bezirk Bruck an der Leitha boomt die Logistik in jedweder Form“, konstatierte Klaus Köpplinger. Ebenso gebe es rund um den Flughafen viel Aufwind. In Neunkirchen wiederum ist der Tourismus ein wichtiger Faktor: „Da sind die Zahlen sehr positiv“, sagte Manfred Knöbel: „Angebote wie das Abholen oder die Anreise ohne Auto haben positive Impulse gebracht, auch die vielen Kulturveranstaltungen im Sommer.“ Auch im Bezirk Baden „ist der Tourismus da, vor allem im Bereich Triestingtal, Helenental und Baden – da tut sich was“, sagte Peter Bosezky. Die fortschreitende Digitalisierung sorgt für den Ausbau von IT-Firmen im Bezirk Mödling, berichtete Martin Fürndraht – das bringt, ebenso wie der Logistik-Bereich, viele Jobs.

Vielschichtig wird das Thema des Fachkräfte-Mangels gesehen. In Bruck etwa habe die Pandemie dafür gesorgt, dass viele Arbeitskräfte aus Ungarn und der Slowakei nicht mehr über die Grenze nach Österreich kommen würden. „Das führt dazu, dass man versucht, weiter weg Personal zu lukrieren, teilweise in Rumänien und Bulgarien – da wird es aber von der Mentalität und der Sprache schon schwierig“, sagte Klaus Köpplinger: „Aber irgendwie brauchst du die Kräfte, weil der Arbeitskräftemarkt in Österreich das einfach nicht hergibt.“

Was steckt dahinter? „Jeder will lieber im Büro sitzen, als Fachkraft zu sein“, meinte Fritz Blasnek. Peter Bosezky pflichtete ihm bei: „Jahrzehntelang hat es geheißen, man muss Matura machen und studieren. Jetzt wollen alle Influencer oder YouTube-Stars werden.“ Martin Fürndraht ortet Verbesserung: „Wenn du vor 15 Jahren in der Schule gefragt hast, wer eine Lehre machen will, hat keiner aufgezeigt. Jetzt sagt ein Drittel bis die Hälfte: ,Ich möchte eine Lehre ergreifen'.“ Erich Panzenböck betonte: „Es liegt an der Gesellschaft. Wir müssen den Jungen sagen, dass Arbeit etwas Schönes ist, das Spaß macht.“

Schwierige Zeiten sehen die Diskutanten auf die Gastronomie zukommen. Viele Betriebe finden keine Nachfolger, weiß Fritz Blasnek als ehemaliger Wirt aus eigener Erfahrung: „Ein Investment in eine Gastro zu machen, ist schwierig. Da gibt es Big Player, die das können und die Finanzkraft haben. Einzelne haben nicht wirklich eine Perspektive für die Zukunft.“ Wobei die Suche nach Nachfolgern und Personal nicht das einzige Problemfeld ist, wie Gastronom Erich Panzenböck weiß: „Viel schlimmer ist, wenn man gar kein Personal mehr braucht, weil keine Leute mehr kommen, die konsumieren.“ Angesichts der hohen Inflation bleibe die Laufkundschaft oft aus. Panzenböck: „Das Wirtshaus im Dorf ist erst dann wichtig, wenn es zugesperrt hat.“

Gastro-Krise, Kredite und Energie

In den kommenden Monaten könnten die hohen Energiepreise bei vielen Unternehmern für Probleme sorgen, da war sich die Runde einig. Besonders in der Baubranche dürften sich die strengeren Vorschriften für die Kreditvergabe auswirken.

Was erwarten die Unternehmervertreter für die kommenden Jahre? „Ich sehe eine positive Entwicklung im Ballungsraum Wr. Neustadt“, sagte Erich Panzenböck: „In ländlichen Gebieten ist es differenzierter. Da gibt es Firmen, die Chancen nutzen werden, in anderen Bereichen wird es schwierig. Es werden die erfolgreich bleiben, die offen sind für Veränderung.“ Peter Bosezky unterstrich das: „Fix ist nur die Veränderung. Ich glaube, gerade im Bezirk Baden wird sich einiges tun.“ In Neunkirchen setze man weiter auf Tourismus, so Manfred Knöbel: „Auch in der Industrie sind die Betriebe auf einem guten Weg. Im Handel werden wir 2024 durchtauchen müssen, dann geht es wieder aufwärts.“ Martin Fürndraht meinte: „Im Großen und Ganzen ist die Entwicklung sehr positiv zu bewerten.“ Zukunftssorgen gibt es auch in Schwechat keine: „Am Kunststoffsektor z. B. wird viel geforscht.“ Für Bruck sieht Klaus Köpplinger kein Ende des Wachstums: „Auf der einen Seite Wien, auf der anderen Seite Bratislava – da mache ich mir um die Grundstimmung keine Sorgen. Dass jeder Betrieb sich immer wieder neu positionieren muss, ist klar.“