Jochen Danninger: „Viele wollen nicht 40 Stunden arbeiten“

Quer durch die verschiedenen Branchen dominierte beim NÖN-Wirtschaftsstammtisch mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) ein Thema: Die Suche nach Mitarbeitern, die sich aus Sicht der Unternehmer immer schwieriger gestaltet.

„Der Personalmangel ist immens. Es ist schwer jemanden zu finden, der Arbeitswillen hat, der wirklich will“, sagte Gartengestalter Karl Becker junior. Seniorchef Karl Becker ergänzte: „Wir bilden selbst Lehrlinge aus – aber was hilft das, wenn sie nach der Ausbildung nicht dem Betrieb zur Verfügung stehen, weil sie etwas anderes machen wollen?“ Auch Christian Wallner, Geschäftsführer der Installatör Stoll Gmbh, meint: „Es ist ein Wahnsinn, wie wenige Lehrlinge sich bewerben, die wirklich Lust darauf haben.“ Gastronom Hans Fromwald meint, man müsse jedenfalls bei den Jungen ansetzen: „Wir wollten uns überlegen, wie man junge Leute zur Arbeit bringt. Auch wenn ich weiß, dass nicht alle im Betrieb bleiben, nehme ich Lehrlinge auf – ich tue mir das gern an.“

„Höchste Beschäftigung, geringste Arbeitslosigkeit“

Friedrich Pichler (Geschäftsführung Weinzetl Fenster) brachte einen weiteren Faktor zur Sprache: „Ich verstehe nicht, wieso es so leicht gemacht wird, nicht zu arbeiten.“ Bewerber würden oft trotz angemessener Entlohnung nicht wesentlich mehr verdienen als in der Arbeitslosigkeit: „Da wird zu wenig Druck gemacht, dass sie arbeiten müssen.“

Dies sei eine gesellschaftliche Herausforderung, so Danninger: „Das Problem ist, dass es auch für einen 30-Jährigen akzeptiert ist, dass er nicht arbeitet, auch wenn er könnte.“ Allerdings sei diese Zahl in der letzten Zeit geringer geworden, betonte Danninger: „Wir haben die höchste Beschäftigung und die geringste Arbeitslosigkeit seit Jahren.“ Ein wichtiger Faktor sei, dass die Babyboomer-Generation in Pension gehe. „Was für mich ein noch größeres Problem ist: Viele Leute wollen nicht mehr 40 Stunden arbeiten“, so Danninger.

Die Anforderungen für Unternehmen haben sich geändert, ist Christoph Pöstinger (Firma Walter Mauser) überzeugt: „Früher musste man nur einen Arbeitsplatz bieten. Heute geht es – zum Glück – darum, dass die Mitarbeiter gesund bleiben, altersgerechtes Arbeiten und Flexibilisierung der Arbeitzeiten sind wichtig. Die Differenzierung sollte nicht nur über das Gehalt gehen, es spielen auch Dinge wie die Unternehmenskultur eine Rolle.“ Dem stimmte Landesrat Danninger zu: „Wir werden in Zukunft einen Mangel bei den Arbeitsplätzen haben. Es wird so sein, dass man sich als Unternehmen beim Mitarbeiter bewirbt und nicht umgekehrt.“

Generell plädierten die Unternehmer – so wie beim Thema Förderungen – für mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten: „Einem Mitarbeiter, der freiwillig mehr arbeitet, sollte bei den Überstunden mehr Geld bleiben“, forderte Thomas Ernst, Geschäftsführer bei Partsch. Gabriele Machacek (Hotel Schneeberghof) meinte, es gebe immer wieder kreative Ideen, die für Betrieb und Mitarbeiter passen würden: „Da haben wir oft das Gefühl, dass uns gesetzliche Grenzen gesetzt werden.“ Auch Danninger spricht sich für Flexibilität aus: „Ich bin dagegen, alle über einen Kamm zu scheren“, sagte der Landesrat zum Thema Vier-Tage-Woche: „Alles, was du auf betrieblicher Ebene ausmachen kannst, ist das beste – und da so flexibel wie möglich.“

„Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft“

Generell kämpfen viele Betriebe mit Unsicherheiten, was Lieferketten, Material und Preissicherheit betrifft: „Die Aufträge sind da, aber es ist eine Challenge, sie termingerecht auszuführen“, so Friedrich Pichler. Im Schneeberghof gebe es schon jetzt viele Anfragen für Seminare im Jahr 2023: „Die Firmen wollen konkrete Angebote, wo ich nicht weiß, ob ich die Preise halten kann“, meinte Gabriele Machacek. Trotz aller Unsicherheiten, „die Gift für die Wirtschaft sind, dürfen wir uns die Lage nicht schlechter reden als sie ist“, meinte Danninger: „In der Geschichte Niederösterreichs gab es immer Höhen und Tiefen – immer ist man stärker daraus hervorgegangen.“

