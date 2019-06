Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 4 Uhr Früh auf der Nordspange in Theresienfeld. Ein Fahrzeuglenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich damit und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Auto wurde nach Freigabe der Polizei von der Theresienfelder Feuerwehr geborgen. Die Nordspange war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.