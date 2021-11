Hubschrauberabsturz in Wiener Neustadt: Pilot starb an Polytrauma

"Der Pilot ist an einem Polytrauma verstorben", sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Erhebungen zur Absturzursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werde nach Einlangen des Berichts von Flugunfallkommission und Landeskriminalamt über weitere Ermittlungsschritte entscheiden.

Ein Hubschrauber des früheren Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner war am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei Nebel beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt und hatte zu brennen begonnen, wir hatten berichtet:

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Haselsteiner-Helikopter Ein Toter bei Hubschrauberabsturz auf Flugplatz Wiener Neustadt Ost

Ermittlungen Hubschrauberabsturz in Wr. Neustadt - Obduktion angeordnet

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Für den Piloten, einen 50-Jährigen aus Kärnten, kam jede Hilfe zu spät. Haselsteiner befand sich nicht im Helikopter. Der Unternehmer und ehemalige Politiker war laut der Tageszeitung "Kurier" kurz zuvor am Semmering ausgestiegen.