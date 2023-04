Vortrag über umfassende Landesverteidigung an der HAK Wiener Neustadt

Der Vortrag über die Landesverteidigung enthielt unter anderem die Themenbereiche Wehrpflicht, Grundwehrdienst, Frauen im Ausbildungsdienst und Karrieremöglichkeiten beim Österreichischen Bundesheer.

Die umfassende Landesverteidigung, die in der Bundesverfassung der Republik Österreich niedergeschrieben wurde, beinhaltet vier Punkte: die militärische, die zivile, die geistige und die wirtschaftliche Landesverteidigung.

Die militärische Landesverteidigung ist dem Verteidigungsministerium untergeordnet und sorgt dafür, dass das Bundesheer einsatzfähig und einsatzbereit ist. In der geistigen Landesverteidigung werden Grundwerte wie Demokratie und Grundrechte vermittelt. In der wirtschaftlichen soll die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft gehalten werden, der Arbeitsmarkt soll aufrechtbleiben und die Lager gefüllt sein. In der zivilen Landesverteidigung, die dem Innenministerium unterstellt ist, sorgt man für die Funktionstüchtigkeit der Sirenen in Österreich und für die Innere Sicherheit.

Durch den Ukraine-Krieg ist der Weg des Sparens vorbei. Der Aufbauplan sieht 16 Milliarden Euro für das Bundesheer vor und eine Erhöhung des Budgets.

