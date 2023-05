Bahnhof Bad Erlach wird um 7,6 Millionen umgebaut: Sperre im Sommer

Schon seit dem Vorjahr investieren die ÖBB kräftig in die Modernisierung und Sanierung der Aspangbahn. Im heurigen Jahr steht eine Rundum-Erneuerung am Bahnhof Bad Erlach an. Im Zentrum der Bautätigkeiten steht die Herstellung der Barrierefreiheit am gesamten Bahnhofsareal. Das bedeutet, dass die Fahrgäste künftig zum Zug gelangen, ohne eine Stufe überwinden zu müssen.

Der neue, überdachte Mittelbahnsteig wird über eine Rampe erreichbar und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet sein. Dabei handelt es sich um Pflastersteine mit rillenförmiger Oberfläche, die mittels Blindenstock ertastet werden kann. So gelangen auch sehbehinderte Menschen sicher zum Zug. Der neue Bahnsteig wird über ein rund zwanzig Meter langes Dach zum Schutz vor Witterungseinflüssen verfügen. Die gesamte Bahnsteigausstattung – Bänke, Abfallbehälter, Wegeleitsystem, Vitrinen etc. – wird ebenso erneuert, wie die Bahnsteigbeleuchtung und die Lautsprecheranlage.

Der Bahnhof Bad Erlach wird modernisiert. Foto: ÖBB, Architektin DI Aida Knoettig, Reisigl

Neuer Vorplatz und neue Gleise

Neben den Maßnahmen im Kundenbereich braucht auch der Gleiskörper eine „Frischzellenkur“. Über ein Kilometer Gleis und zwei Weichen werden auf der Aspangbahn getauscht. Ebenso werden die leit- und sicherungstechnischen Einrichtungen und Entwässerungsanlagen erneuert sowie die Energie- und Beleuchtungsanlage am Bahnhofsareal auf einen modernen Stand gebracht.

Der Vorplatz und die Zufahrtsstraße werden teils neu errichtet und an die aktuelle Situation angepasst. Die 38 bestehenden Parkplätze auf der Park&Ride-Anlage werden erneuert, 87 weitere Pkw-Stellplätze kommen hinzu. Die Bike&Ride-Anlage wächst um 13 Fahrrad- sowie zehn Kraftradabstellplätze auf insgesamt 114 überdachte Zweiradstellplätze.

Investitionen von rund 9,1 Millionen

Insgesamt werden in die Vorhaben an der Aspangbahn 9,1 Millionen Euro investiert. Für die Arbeiten an der Strecke müssen ca. 1,5 Millionen Euro aufgewendet werden, der Großteil mit rund 7,6 Millionen Euro entfällt auf die Bahnhofsmodernisierung in Bad Erlach. Bei den Kosten für die Park&Ride- und Bike&Ride-Maßnahmen beteiligt sich das Land Niederösterreich mit 40 Prozent, die Gemeinde mit zehn Prozent.

Strecke gesperrt - Schienenersatzverkehr

Die Bahnstrecke von Wiener Neustadt bis Aspang ist von 1. Juli bis 3. September gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Reisezeit kann sich um bis zu 25 Minuten verlängern. Die Schienenersatzverkehrsbusse können abweichend vom regulären Fahrplan um bis zu 20 Minuten früher abfahren. Darüber hinaus kommt es zu Fahrplanänderungen für Züge der Linien R92 und REX92 zwischen Aspang Markt und Fehring.

