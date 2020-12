Während am Montag der große Ansturm in der Innenstadt noch ausblieb, musste man am Dienstagvormittag, dem Feiertag, schon einen Parkplatz in der Innenstadt suchen. Die Leute spazierten, natürlich auch dank des schönen Wetters, durch die Stadt und in den Geschäften war viel los.

Die Unternehmer von Wiener Neustadt zeigten sich nach den ersten zwei Shoppingtagen optimistisch. Ute Thiel von der gleichnamigen Buchhandlung: „Mit dem Montag, war ich wirklich zufrieden, es war ein sehr schöner Tag für Geschäftstreibende.“ Sie habe beim zweiten Lockdown festgestellt, dass viele Kunden vorab gekauft hatten, weil sie sich diesmal darauf einstellen konnten. „Wir waren aber sowieso die ganze Zeit da und es wurde auch gut bestellt.“ Dank der Größe der Buchhandlung über drei Etagen können bei ihr auch mehrere Kunden gleichzeitig im Geschäft sein.

Für Innendekor-Unternehmerin Anneliese Blümel ist das Geschäft diese Woche gut angelaufen. „Wir sind zufrieden. Vielleicht ist nicht der ganze Umsatzentgang aufzuholen, aber ich bin sehr zuversichtlich.“ Sie streut, ebenso wie alle ihre Kollegen, den Kunden Rosen, denn „die Disziplin bei den Einkaufenden ist wirklich sehr groß.“

Vorsichtig optimistisch ist auch Juwelier Klaus Freiberger: „Wir waren gestern besorgt, dass vielleicht zu viele Leute gleichzeitig kommen, aber es war über den ganzen Tag verteilt immer gut zu tun.“ Viele seiner Kunden hätten sich übers Internet informiert und kämen nun, um die ausgesuchten Stücke anzuprobieren und zu kaufen. „Wir machen auch gerne Termine aus, wenn jemand besonders vorsichtig sein muss.“ Sein Eindruck sei, dass es einen großen Nachholbedarf beim Konsum gebe. „Die Leute haben vielleicht auch mehr Geld für Weihnachten übrig, weil viele Urlaube heuer ausgefallen sind.“

Für Galanterie-Chefin Sabine Zellinger hat der Lockdown einen Wegfall von viel Laufkundschaft in der Weihnachtszeit gebracht. „Wir haben aber gottlob sehr viele Stammkunden, die uns auch jetzt die Treue halten.“ „Sonst sind wir zufrieden und auch die Weihnachtsgutscheine der Stadt werden schon genutzt, was zeigt, dass das eine gute Idee war.“

Zufrieden ist man über die Ersten Einkaufstage auch im Fischapark. Lebensmittelhändler, Bücher und Dekorationen waren am ersten Öffnungstag des Handels nach dem Lockdown im Fischapark besonders gefragt. Auch die Elektrofachmärkte, Parfümerie- und Spielwarengeschäfte vermelden eine erfreuliche Entwicklung. „Die Stimmung in der Mall ist entspannt, unaufgeregt. Die Händler melden hohe Durchschnittskäufe. Unsere Besucher sind sehr diszipliniert,“ sagt Centermanager Christian Stagl.

Merkurcity-Centermanagerin Sandra Klawacs: „Es ist ein durchaus verhaltener aber zivilisierter Auftakt ins Weihnachtsgeschäft nach dem Lockdown.“ Der Montag sei im Vergleich zum Vorjahr stärker gewesen, „der 8. Dezember lag im Vergleich deutlich unter der Frequenz der Vorjahre, was aber in Anbetracht der geschlossenen Gastronomie und der Pandemie durchaus positiv von uns zu beurteilen ist.“