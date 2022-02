Corona-Lockerungen im Bezirk Wr. Neustadt: Betriebe atmen auf

Die Aufbruchstimmung in Stadt und Bezirk ist groß: Mit 5. März fallen nicht nur alle G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) weg, auch die Sperrstunde fällt und somit darf auch die Nachtgastro wieder ihre Pforten öffnen.

Friedl Pauer-Rüel freut sich wieder darauf, die Nächte durchfeiern zu können. Foto: Foto Linsberg Asia,Baldauf

Die Maskenpflicht bleibt nur in kritischer Infrastruktur wie etwa Spitälern, Supermärkten oder Pflegeheimen bestehen. Für Unternehmer und Gastronomen ein deutlicher Schritt in Richtung Normalität. Es ist ein großer Stein, der Nachtgastro-Besitzer Friedl Pauer-Rüel vom Herzen fällt. Monatelang stand sein Lokal „Two Monkeys“ in der Wiener Neustädter Herrengasse leer.

Anfang März möchte er wieder voll durchstarten. Dass die Öffnungsschritte nun doch relativ rasch umgesetzt werden, überrascht ihn nicht: „Es muss wieder einmal alles aufgemacht werden. Die jungen Leute fragen mich schon ständig, wann es wieder richtig los geht. Die wollen endlich wieder fortgehen!“ Trotz Aufbruchstimmung will er aber dennoch auf die Sicherheit bei seinen Mitarbeitern achten.

„Am Beginn werden wir noch alle Maske tragen. Bei uns sind mittlerweile auch schon alle drei Mal geimpft“, so der Nachtgastronom. Die Kellner seien motiviert, die DJs auch, „jeder freut sich schon aufs Feiern“, ist Pauer-Rüel überzeugt. Glücklich über den Schritt zurück in die Normalität ist auch Evripidis Mavrofrydis vom griechischen Restaurant „Olymp“. „Ich finde es gut, dass die Regeln so schnell gelockert werden“, ist die Freude bei dem Wirten groß. Bei den Reservierungen hätten sich die Lockerungsankündigungen zwar noch nicht bemerkbar gemacht, aber: „Mit den aufblühenden Sprossen kommt auch die Hoffnung, dass es so wird wie vor der Pandemie.“

Einige Ungeimpfte wieder in den Lokalen

Bereits mit der Lockerung von 2- auf 3G im Gastrobereich stellte Café Kolsch-Chef Josef „Joe“ Wöber Veränderungen bei der Kundschaft fest. „Es sind dann schon wieder einige Bekannte aufgetaucht, die nicht geimpft und mit Test gekommen sind“, erzählt er der NÖN auf Anfrage. Insgeheim habe er gehofft, dass die Maßnahmen bald fallen würden, dass es dann doch so schnell geht, überraschte Wöber: „Vor allem die letzten Schritte.“

Der kompletten Öffnung – ohne jegliche Regel – blickt er mit etwas gemischten Gefühlen entgegen: „Grundsätzlich muss ich sagen, dass es für das Geschäft besser ist, wenn alle Regeln fallen. Mir persönlich wäre es aber lieber, wenn man mit der 3G-Regel weitermachen würde.“ Auch wenn damit bestimmte Nachteile, wie etwa weniger Sitzplätze oder kein Schankbetrieb, verknüpft wären. „Das sind natürlich genau die Sachen, die die Leute auch mögen. Deshalb ist es aus Sicht des Unternehmers toll, wenn man den Betrieb an der Bar wieder aufnehmen kann“, so Wöber.

Einkaufen gehen ganz ohne Maske

Dass mit Anfang März ein Großteil der Maßnahmen fallen wird, überraschte auch Unternehmerverein-Vorsitzende Judith Hönig. Dennoch begrüßt sie, wie auch ihre Kollegen, die Lockerungen. „Nachdem im Handel immer alle Maßnahmen befolgt wurden und es in diesem Bereich anscheinend keine Ansteckungen gegeben hat, begrüße ich es sehr, dass wieder Normalität einkehren darf.

Ich hoffe sehr, dass die Kunden ohne Maske rasch wieder Spaß am Einkaufen haben“, so die Unternehmerin. Für die Zukunft wünscht sie sich jedenfalls, dass der Handel von weiteren Einschränkungen rund um das Coronavirus verschont bleibt.

Wir wissen nun, was wir unseren Besuchern sagen können!“ Florian Scherz Leiter Theater im Neukloster

Deutliche Einbußen während der letzten Monate gab es auch in der Linsberg Asia-Therme in Bad Erlach. „Primär sind durch die 2G-Regel viele Stammgäste ausgeblieben, zudem war ein erhöhter Personaleinsatz sowie eine hohe Administration notwendig“, erklärt das Mitglied der Geschäftsführung, Robert Mahrhauser.

Mit umso größerer Freude sieht man in Bad Erlach den Öffnungsschritten entgegen. „Durch die Lockerungen können die Gäste trotzdem auch wieder spontaner die Therme besuchen und wir merken, dass jede Lockerung zu einem spürbaren Anstieg an Buchungsanfragen sowohl in der Therme als auch im Hotel führt“, ist der Aufschwung mit der Lockerungs-Ankündigung laut Mahrhauser bereits jetzt spürbar. Trotz Entschärfung der Corona-Maßnahmen werde man aber weiterhin in allen Bereichen achtsam sein. „Die erhöhte Desinfektion in allen Bereichen sowie das Achten auf Abstände werden auf jeden Fall weiterhin Thema sein“, kündigt Mahrhauser an.

Florian Scherz, Leiter des Theater im Neukloster, begrüßt die Lockerungen. Foto: Foto Linsberg Asia,Baldauf

Groß ist die Erleichterung auch im Kulturbereich, wie etwa im Theater im Neukloster. „Die neue Verordnung ist uns natürlich willkommen, denn jetzt haben wir klare Perspektiven, wie es mit den Aufführungen weitergehen kann. Wir wissen, was wir den Besuchern sagen können, was für uns als Veranstalter hilfreich ist“, meint Florian Scherz, Leiter des Theater im Neukloster. Während einige Besucher laut ihm die bisherigen Maßnahmen nicht mittragen wollten, befürchtet er nun, dass es einige Menschen geben werde, für die der Wegfall der Maskenpflicht ein Grund zur Sorge ist. Das bevorstehende Programm wurde ebenfalls durch Corona beeinflusst. So wird heuer kein großes Stück aufgeführt, sondern „Godspell“. Insgesamt stehen dabei nur zwölf Schauspieler auf der Bühne.

Wirtshausbühne merkt Anstieg bei Kartenverkauf

„Vorhang auf“ heißt es ab 4. März auf der Wirtshausbühne Bernhart in Schwarzenbach. „Wir starten wieder mit unserem Kabarettabend. Mit den Öffnungsschritten merkt man, dass die Kartenbuchungen wieder ins Laufen kommen“, freut sich Jürgen Bernhart. Wirtschaftlich musste er in den letzten Monaten schwere Rückschläge hinnehmen: „Ohne Wirtschaftshilfen wäre es nicht gegangen.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden