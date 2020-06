Eine Fläche, fünfmal so groß wie das Fußballfeld am Zillingdorfer Sportplatz, hat die Gemeinde der Natur zurückgegeben: Auf dem Grundstück, das zwischen Abenteuerspielplatz und Leithadamm liegt, wurde bis vor Kurzem intensiver Ackerbau betrieben. Mit Anfang des Jahres hat die Gemeinde aber entschieden, die Pachtverträge mit den Landwirten nicht zu verlängern.

Stattdessen wurden Ende April maschinell wie auch händisch spezielle Samenmischungen aus Wildkräutern und Gräsern ausgesät. Ein ökologisch wertvoller Lebensraum für Insekten soll sich auf den 3,5 Hektar großen Flächen entwickeln. „Es wurden ganz bewusst Wildblumensamen ausgewählt, die bei uns vorkommen und zu den Wasserwiesen passen“, erklärt ZZ-Bürgermeister Harald Hahn im NÖN-Gespräch.

NOEN Säten aus: Christian Eiböck, Gerald Lichtenwörther & Willi Haider.

Die Gemeinde hat aber noch weitere Dinge geplant, um die biologische Vielfalt zu fördern: Ein neues Feuchtbiotop soll dafür sorgen, dass sich Amphibien, wie die gefährdete Wechselkröte, ansiedeln können. „Diese Wasserstellen sind für die Tiere ganz wichtig“, sagt Christian Eiböck, der das Projekt federführend leitet und beobachtet. Aber auch Wildtiere werden von der neuen Biodiversitätsfläche profitieren, ist der Ortschef überzeugt: Frisch geschlüpfte Rebhuhn-Küken ernähren sich fast ausschließlich von tierischem Eiweiß, das sie jetzt in Form von Insekten auf der neuen Wildblumenwiese finden werden. Zu guter letzt sollen sich auch die Zillingdorfer an den neuen Grünflächen erfreuen. Denn die engere Bebauung des Ortes wird in den nächsten Jahren unumgänglich sein. „Wir werden den Ort weiter konzentrieren müssen. Die Zillingdorfer sollen die Wildblumenwiese als ihren Garten sehen und diesen auch so sorgsam wie ihren eigenen behandeln“, wünscht sich Hahn.